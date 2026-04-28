¿Por qué las enfermedades autoinmunes afectan más a las mujeres que a los hombres? Esto dice la ciencia

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En el complejo universo de la medicina contemporánea, uno de los enigmas más persistentes ha sido la disparidad con la que ciertas patologías afectan a los individuos según su sexo.

Las enfermedades autoinmunes, aquellas en las que el sistema inmunitario desconoce al propio organismo y lo ataca, representan un campo de estudio crítico donde las diferencias entre hombres y mujeres no son solo estadísticas, sino profundamente biológicas.

Entender estas divergencias es fundamental para avanzar hacia una medicina personalizada que garantice diagnósticos más precisos y tratamientos más efectivos para toda la población.

Foto: Freepik

Brecha entre la genética y las hormonas

Los datos son contundentes: aproximadamente el 80% de las personas diagnosticadas con enfermedades autoinmunes son mujeres. Patologías como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple muestran una prevalencia significativamente mayor en el sexo femenino. Esta diferencia radica en una combinación de factores genéticos, hormonales y ambientales.

Desde el punto de vista biológico, el sistema inmunitario femenino suele ser más robusto y reactivo. Si bien esto otorga a las mujeres una mayor protección frente a infecciones virales y una mejor respuesta a las vacunas, también conlleva un riesgo mayor: una hiperactividad que puede derivar en que el cuerpo se ataque a sí mismo. Los estrógenos, por ejemplo, juegan un rol inmunomodulador que potencia esta respuesta, mientras que la testosterona en los hombres suele tener un efecto más inmunosupresor.

Además de las hormonas, la genética desempeña un papel clave. El cromosoma X contiene una gran cantidad de genes relacionados con el sistema inmune. Al poseer dos cromosomas X, las mujeres presentan mecanismos de regulación genética que, de fallar, pueden predisponer a una mayor susceptibilidad autoinmune. Por el contrario, aunque los hombres padecen estas enfermedades con menor frecuencia, cuando lo hacen, suelen presentar cuadros clínicos más graves y una progresión más acelerada de los síntomas.

Finalmente, el artículo subraya la importancia de integrar la perspectiva de género en la investigación científica. No basta con tratar los síntomas; es imperativo comprender cómo el entorno social y los roles de género también influyen en el estrés y la exposición a disparadores ambientales, factores que terminan de configurar este complejo mapa de la salud inmunitaria.

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