Esta es la infusión natural que alivia el dolor de estómago: así debes ingerirla para aprovechar su efecto

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La distensión muscular también es una de las causas principales por las cuales la persona tiene dolor de estómago, así lo indican los expertos en el portal web Mayo clinic.

En ese sentido, la indigestión es la causa más común por la cual la persona tiene dolor de estómago, ya que, la acumulación de gases no permite que el sistema digestivo procese correctamente los alimentos, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos ideales puede generar múltiples consecuencias negativas para el organismo.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web Healthline, la infusión de manzanilla contiene propiedades antinflamatorias que alivian el dolor de estómago. Además, el referido té también relaja el sistema nervioso del organismo.

Foto cortesía de: freepik

Así debes ingerir la infusión de manzanilla

Se sugiere que al inicio de dolor la persona consuma dos tazas de té de manzanilla sin azúcar, el cual debe hacer efecto a los 10 minutos.

Cabe destacar, que si la persona tiene indigestión constantemente lo ideal es que asista a consulta médica, con el objetivo de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, si la persona desea mantener su sistema digestivo en buenas condiciones debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo se realice dos chequeos médicos generales durante el año.

Foto cortesía de: freepik

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