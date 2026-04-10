Los errores cotidianos que pueden afectar gravemente tu salud: Son responsables de la producción de células cancerígenas

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Muchos son los errores que se cometen diariamente y que atentan contra la salud, pues aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad, deterioro del sistema inmunológico y la producción de células cancerígenas.

Estas últimas crecen, se dividen y se multiplican descontroladamente, ignorando las señales del cuerpo para detenerse o morir; en otras palabras, estas células se reproducen a través de “un proceso de división incontrolada (mitosis) donde células anormales se multiplican rápidamente sin obedecer señales de muerte celular, formando tumores”, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Cuáles son los errores cotidianos inciden en la producción de células cancerígenas?

Entre los errores más comunes que afectan la salud se incluyen el sedentarismo, la falta de sueño de calidad, una mala alimentación, el tabaquismo y el estrés crónico. También puede afectar el consumo excesivo de alcohol, comer a deshoras, beber poca agua durante el día, no protegerse del sol, mirar demasiado la televisión, tomar productos dietéticos, saltarse las comidas, pasar mucho tiempo en soledad, entre otros, comparte la web Psicología y Mente.

Además, estos hábitos diarios sin saberlo, alimentan las células cancerígenas: calentar los alimentos en recipientes de plástico, comer carne quemada o carbonizada, usar desodorante con aluminio, dormir con el celular a un lado o debajo de la cabeza, beber de botellas de plástico que han sido dejado en automóviles, y comer azúcar todos los días.

En tal sentido, todos estos hábitos que la mayoría de las personas adoptan, lejos de ayudar, con el tiempo, pueden pasar factura al organismo y deteriorar el bienestar físico y mental.

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¿Cómo se produce el cáncer?

Los malos hábitos causan más del 90% de los casos de cáncer al provocar mutaciones en el ADN, inflamar crónicamente los tejidos y debilitar el sistema inmune, lo que facilita que las células dañadas se reproduzcan descontroladamente.

De hecho, existen estudios en los que científicos ven grupos grandes de gente y comparan a quienes padecen cáncer con quienes no lo padecen, y muchos estudios indican que hay una asociación semejante entre un factor posible de riesgo y un mayor riesgo de cáncer, explica el Instituto Nacional del Cáncer. Además, comparte un listado de los factores de riesgo de cáncer conocidos o sospechosos que más se han estudiado y que pueden evitarse, como dieta, tabaco, alcohol, luz solar, entre otros.

“El Dr. Luis Paz-Ares, presidente del Comité Técnico Nacional de la AECC, explicó que el cáncer es una enfermedad genética porque ‘células tumorales tienen alterados sus genes como consecuencia del efecto de los cancerígenos’ como por ejemplo el tabaco actúa en la red de células de pulmón y se vuelven cancerosas. En este sentido, señaló que el ‘componente hereditario de las anomalías genéticas se transmite a otros individuos a sus hijos en un 10%’ y que el resto se deben a factores ambientales como el tabaco”.

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