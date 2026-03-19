¿Por qué la obesidad se considera una enfermedad inflamatoria crónica? Aquí los males para tu sistema inmunológico

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La comprensión de la salud humana ha evolucionado de manera drástica en las últimas décadas, desplazando la visión de ciertas condiciones desde simples problemas estéticos hacia patologías complejas de origen metabólico.

Hoy en día, la comunidad médica coincide en que el equilibrio del organismo depende de una interacción constante entre la nutrición, el estilo de vida y la respuesta biológica interna.

En este escenario, el estudio de cómo el cuerpo reacciona ante el exceso de peso ha revelado conexiones sorprendentes con el sistema de defensa natural, subrayando que lo que ocurre en nuestras células tiene una repercusión directa en nuestra capacidad para enfrentar otras enfermedades y virus.

Foto: Freepik

Relación entre peso e inmunidad

De acuerdo con las explicaciones del especialista Nicolás Umpierrez, la obesidad no debe entenderse simplemente como una acumulación de grasa, sino como una enfermedad crónica que mantiene al cuerpo en un estado de alerta permanente. El tejido adiposo en exceso no es inerte; por el contrario, actúa como un órgano endocrino que libera sustancias inflamatorias de manera continua.

Este fenómeno genera lo que los expertos denominan una "inflamación de bajo grado". Al estar inflamado todo el tiempo, el sistema inmunitario recibe señales de que hay una "herida" o una amenaza que debe combatir. El problema reside en que, al no detenerse nunca este proceso, las células defensivas terminan por agotarse.

Es como si un ejército estuviera en batalla los 365 días del año sin descanso; cuando llega un invasor real, como una infección bacteriana o un virus, los soldados están demasiado cansados para responder con eficacia.

Además, este agotamiento inmunitario no solo nos hace más vulnerables a contagios externos, sino que dificulta la recuperación y aumenta el riesgo de desarrollar otras complicaciones metabólicas. El doctor enfatiza que el sistema inmunitario tiene un límite de energía y recursos.

Por ello, abordar la obesidad no es una cuestión de voluntad o apariencia, sino una necesidad médica para "liberar" a nuestras defensas y permitirles que realicen su función principal: protegernos de las amenazas externas. La clave para revertir este proceso reside en entender que, al reducir la inflamación a través de hábitos saludables, estamos devolviéndole al cuerpo su capacidad natural de protección y equilibrio.

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