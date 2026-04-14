Salud

Prepara una cena fácil, rápida y a muy bajo costo: solo necesitas siete ingredientes que siempre tienes en casa

La cena es una de las comidas más importantes para que el organismo funcione correctamente

Por Kristy Vásquez
Martes, 14 de abril de 2026 a las 06:00 pm
Prepara una cena fácil, rápida y a muy bajo costo: solo necesitas siete ingredientes que siempre tienes en casa
Foto cortesía de: freepik

La cena es una de las comidas más importantes para que el organismo funcione correctamente, ya que, es necesario que la persona tenga un sueño reparador y sin interrupciones, con la finalidad de evitar el insomnio.

En ese sentido, la espinaca es un alimento rico en vitaminas y bajo en calorías, ideal para la cena, dado que, la persona no aumentará de peso, pero si estará muy alimentada. De acuerdo a la información divulgada por Tua Saúde, el referido alimento previene la anemia, regula el nivel de presión arterial y optimiza el funcionamiento del sistema cardiovascular.

Paso a paso para hacer ensalada de espinaca

Ingredientes

400 g de espinaca.

250 g de nueces.

3 pepinos.

1 cucharadita de sal.

200 g de yogurt natural.

1 cucharada de aceite de oliva.

1 cebolla.

Foto cortesía de:pixabay

Preparación

1.      Pica la espinaca en trozos pequeños.

2.      Hierve una olla con agua y agrega la espinaca. Cocínala durante 15 minutos.

3.      Retira la espinaca del fuego y déjala enfriar.

4.      Retira la concha del pepino y pícalo en trozos pequeños.

5.      Pica la cebolla en trozos pequeños.

6.      En un recipiente mezcla el pepino, cebolla, espinaca y nueces. Bate hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad.

7.      Agrega el yogurt y aceite de oliva a la mezcla.

8.      Añade la sal a la mezcla y hasta que todos los ingredientes se integren bien.

En definitiva, la ensalada de espinaca, pepino y nueces es una receta que puedes preparar en familia. Además, es perfecta para un cumpleaños u otras celebraciones masivas, siempre y cuando deseen deleitarse con sabor fresco, tropical.

Foto cortesía de: freepik

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