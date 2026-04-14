Prepara una cena fácil, rápida y a muy bajo costo: solo necesitas siete ingredientes que siempre tienes en casa

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La cena es una de las comidas más importantes para que el organismo funcione correctamente, ya que, es necesario que la persona tenga un sueño reparador y sin interrupciones, con la finalidad de evitar el insomnio.

En ese sentido, la espinaca es un alimento rico en vitaminas y bajo en calorías, ideal para la cena, dado que, la persona no aumentará de peso, pero si estará muy alimentada. De acuerdo a la información divulgada por Tua Saúde, el referido alimento previene la anemia, regula el nivel de presión arterial y optimiza el funcionamiento del sistema cardiovascular.

Paso a paso para hacer ensalada de espinaca

Ingredientes

400 g de espinaca.

250 g de nueces.

3 pepinos.

1 cucharadita de sal.

200 g de yogurt natural.

1 cucharada de aceite de oliva.

1 cebolla.

Foto cortesía de:pixabay

Preparación

1. Pica la espinaca en trozos pequeños.

2. Hierve una olla con agua y agrega la espinaca. Cocínala durante 15 minutos.

3. Retira la espinaca del fuego y déjala enfriar.

4. Retira la concha del pepino y pícalo en trozos pequeños.

5. Pica la cebolla en trozos pequeños.

6. En un recipiente mezcla el pepino, cebolla, espinaca y nueces. Bate hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad.

7. Agrega el yogurt y aceite de oliva a la mezcla.

8. Añade la sal a la mezcla y hasta que todos los ingredientes se integren bien.

En definitiva, la ensalada de espinaca, pepino y nueces es una receta que puedes preparar en familia. Además, es perfecta para un cumpleaños u otras celebraciones masivas, siempre y cuando deseen deleitarse con sabor fresco, tropical.

Foto cortesía de: freepik

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