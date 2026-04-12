Revisa la lista: estos son los alimentos cotidianos y populares que afectan tu salud a largo plazo

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La elección de los alimentos no solo debe centrarse en lo fresco, sino también en las vitaminas, minerales, nutrientes, grasas, proteínas y carbohidratos, que pueden aportar, porque son fundamentales para la vida.

Al ofrecerle al organismo los alimentos oportunos, éste se repara y, además, aporta energía, garantiza un óptimo desarrollo, fortalece el sistema inmunológico y previene enfermedades crónicas como la diabetes, obesidad y problemas cardiovasculares.

¿Qué alimentos deben formar parte de una dieta saludable?

Según refiere la Organización Mundial de la Salud (OMS) “La composición exacta de una dieta diversa, equilibrada y saludable varía según las características individuales de cada persona (edad, sexo, estilo de vida y grado de actividad física), contexto cultural, alimentos disponibles localmente y hábitos alimentarios. Sin embargo, los principios básicos de lo que constituye una alimentación saludable siguen siendo los mismos para todos”.

En tal sentido, una dieta saludable es aquella en la que diariamente se consumen frutas, verduras, hortalizas, legumbres, frutos secos y cereales integrales. Mientras que se recomienda limitar las grasas saturadas, azúcares libres y reducir la sal al menos de 5 g al día.

De interés

A pesar de las recomendaciones de la OMS y los expertos en nutrición, no toda la población tiene la posibilidad de mantener una dieta saludable y su consumo de alimentos cotidianos terminan afectando la salud a largo plazo e incluso la calidad de vida.

Aunque muchos alimentos consumidos diariamente parecen naturales, pueden haber “sido tratados con venenos mortales”, y otros, como las grasas trans, que no son beneficiosos para el organismo. A continuación, te compartimos una lista de alimentos que afectan tu salud a largo plazo:

1. Carne.

2. Productos lácteos.

3. Frituras.

4. Refrescos.

5. Azúcar.

6. Alimentos procesados.

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