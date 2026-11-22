La lengua fisurada, una condición benigna que altera la superficie lingual, genera dudas frecuentes. Especialistas detallan sus causas, síntomas y los cuidados esenciales para evitar complicaciones y mantener una correcta salud bucal. La salud de nuestra boca suele reflejar mucho más de lo que imaginamos, y cualquier pequeño cambio en la zona puede encender las alarmas.

Entre las distintas alteraciones que existen, una de las más llamativas a la vista es la llamada lengua fisurada o agrietada. Aunque su apariencia pueda resultar un poco desconcertante para quienes la notan por primera vez, los expertos tranquilizan a la población explicando que se trata de una anomalía totalmente benigna.

No representa una enfermedad grave por sí sola, pero sí requiere atención para comprender su origen y asegurar el bienestar general de la persona que la presenta en su cavidad oral.

Foto: Magnific

Origen de las grietas en la lengua

Esta particular condición se caracteriza por la aparición de un surco profundo justo en el medio de la lengua, acompañado de pequeñas fisuras en toda la superficie que le otorgan un aspecto rugoso o arrugado. Según datos de la Academia Americana de Medicina Oral, suele afectar con mayor frecuencia a pacientes masculinos y de edad avanzada.

También se vincula a factores hereditarios e incluso puede manifestarse desde el nacimiento o desarrollarse a lo largo de los años. Aunque en la mayoría de los casos no causa dolor, las grietas pueden alcanzar profundidades de entre dos y seis milímetros, conectándose entre sí y dando la impresión de que la lengua está dividida en lóbulos separados.

Entre los síntomas más comunes que acompañan a esta anomalía destacan la halitosis o mal aliento, una mayor sensibilidad ante ciertos sabores o sustancias y, en ocasiones, inflamación leve. Cuando la higiene bucodental no es la adecuada, pueden sumarse molestias como ardor o incluso infecciones por hongos como la candidiasis.

Los especialistas señalan que tener la lengua agrietada también puede ser un signo secundario de otras condiciones de salud, tales como el síndrome de Down, el síndrome de Melkersson-Rosenthal, la psoriasis, la diabetes mellitus, el estrés, la ansiedad, las deficiencias de vitamina B o el consumo frecuente de alcohol y tabaco.

El tratamiento principal consiste en realizar visitas regulares al odontólogo cada seis meses, permitiendo un seguimiento adecuado de la profundidad de las fisuras. Además, en el hogar se aconseja mantener una higiene bucodental extrema cepillando también la lengua con suavidad, reducir el consumo de alimentos muy irritantes o picantes, y evitar por completo el tabaco y el alcohol para prevenir cualquier tipo de molestia futura.

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