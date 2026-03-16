Soluciones caseras: trucos simples y milagrosos que ayudan a aliviar algunas molestias o problemas de salud

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Algunas molestias o problemas de salud requieren de simples soluciones caseras para dar alivio y mejorar la calidad de vida de la persona.

Por ejemplo, el uso de calor/hielo para dolores musculares, infusiones de jengibre o cúrcuma, miel con limón para la tos, y manzanilla para el descanso, son solo algunas opciones a tener en cuenta.

¿Qué problemas de salud se pueden tratar con soluciones caseras?

Expertos de la Clínica Cleveland señalan que sentir dolor es parte del ser humano, pero que ello no significa que tengas que disfrutarlo ni aguantarlo y vivir con él.

En tal sentido, la recomendación es siempre buscar alternativas para tratar cualquier molestia o problema de salud, bien sea a través de cirugía, medicación, inyecciones, u opciones naturales para dar aliviar y ayudar a sentirse mejor.

Pero, en qué casos funcionan los remedios caseros, después de realizar alguna actividad física para aliviar dolores musculares; en caso inflamación muscular; dolores de cabeza, estómago, vientre o muela; entre otros.

En acción

1. Para aliviar la tos y congestión nasal. Aplicar Vick VapoRub en los pies y luego colocar unas medias.

2. Cefaleas. Sujetar un lápiz con los dientes para relajar os músculos.

3. Picaduras. Aplicar una pasta de bicarbonato durante 15 minutos, ayuda a aliviar las molestias,

4. Náuseas. Oler alcohol isopropílico para un alivio rápido.

5. Mal aliento. Masticar perejil ayuda a neutralizar los olores.

6. Acidez. Beber vinagre de manzana diluido en agua.

7. Ampollas. Aplicar enjuague bucal ayuda a secarlas.

8. Insomnio. Beber agua tibia con miel antes de dormir, ayuda a relajarse y conciliar el sueño.

9. Dolor de muela. Enjuagar con agua tibia y sal provoca alivio cuando el dolor es leve y no hay infección.

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