Logra un aliento fresco en pocos días: solución casera milagrosa con tan solo cuatro ingredientes

No sufras con el mal aliento o halitosis ni te atiborres los bolsillos con chicles y caramelos para disimular el olor.

Si tienes este padecimiento, los expertos de la Clínica Mayo te invitan a revisar tu higiene bucal e intentar realizar cambios en el estilo de vida, como cepillarte los dientes y la lengua después de comer, utilizar hilo dental y beber mucha agua. Con ello debería mejor el aliento, en caso contrario, conviene visitar un dentista u otro profesional de la salud para ir destacando las posibles causas y poder solucionar el problema.

¿Qué causa el mal aliento?

Entre las principales causas se encuentra la mala higiene bucal, es decir si no te cepillas ni usas hilo dental diariamente, los restos de comida permanecen en la boca y con ello aumentan las bacterias y provocan mal aliento. También puede ser a consecuencia del consumo de alimentos como cebolla, ajo y especias.

Además, fumar y beber alcohol causa un olor desagradable en la boca y aumenta la posibilidad de tener enfermedades en las encías y con ello llega el mal aliento.

Por otra parte, el uso de algunos medicamentos, la sequedad en la boca y algunas afecciones de la boca, la nariz y la garganta, pueden causar mal aliento.

Afortunadamente existen opciones que ayudan a mantener un aliento fresco y no se tiene que invertir altas sumas de dinero.

Consejos

Cepillarse correctamente los dientes e incluso la lengua después de cada comida ayudan a evitar la proliferación de bacterias que causan el mal olor. Además, conviene visitar al odontólogo regularmente para tratar y prevenir cualquier afección.

Beber abundante agua, reducir la ingesta de cafeína y evitar el alcohol y el tabaco ayudan a combatir el mal aliento y con ello mejora la salud y la autoestima.

También conviene incluir en la higiene bucal el uso de hilo dental y enjuagues bucales que ayudan a llegar a los lugares más difíciles y hasta neutralizar las bacterias causantes del mal olor.

Finalmente, y no menos importante, el uso de algunos remedios caseros ayuda a conseguir un aliento fresco y sin tanto esfuerzo.

Una alternativa a considerar es una solución que se prepara con solo cuatro ingredientes. Toma 200 mililitros de agua tibia, agrega una cucharadita de bicarbonato de sodio, exprime medio limón y agrega una cucharadita de sal. Este preparado ayuda a limpiar la lengua y las encías, solo debes mantenerlo en tu boca por 30 segundos, sin tragarlo. La recomendación es repetirlo en la mañana y en la noche y así garantizar un aliento fresco en pocos días.



