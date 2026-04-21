¿Te cuesta dormir?: Incluye estos alimentos milagrosos a tu dieta que ayudan a conciliar el sueño

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Es común que a las personas les cueste dormir, incluso, se estima que cerca del 30% de los adultos padecen de insomnio de manera regular, y hasta un 40% de la población experimenta períodos de insomnio en algún momento. Según refiere la Inteligencia Artificial, aproximadamente 850 millones de personas en el mundo reportan problemas para dormir bien.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la falta de sueño o insomnio como una “epidemia” que afecta a casi el 40% de la población mundial.

¿Por qué te cuesta dormir?

“El insomnio es un trastorno común del sueño que dificulta quedarse o mantenerse dormido. También puede hacer que te despiertes demasiado temprano y no puedas volver a dormir”, comparten expertos de la Clínica Mayo.

Este trastorno puede ser causado principalmente por estrés, ansiedad, malos hábitos o condiciones médicas subyacentes. Además, influyen factores como el consumo de cafeína o alcohol, horarios irregulares, el uso de pantallas antes de dormir y cambios en el envejecimiento, los cuales interrumpen el ciclo natural del sueño.

Independientemente de cuál sea la causa de u insomnio, tienes una posible solución en tus manos y es más sencillo de lo que piensas.

¡Adiós insomnio!

Si te cuesta dormir no lo tomes a la ligera ni te estreses más, una manera de solucionar este problema está la dieta. ¿Cómo es esto posible? Lo que comes no solo aporta vitaminas y minerales que favorecen el correcto funcionamiento de los órganos, también son responsables de ayudarnos a conciliar el sueño.

La nutricionista Sana Khan explica que, “En nuestro organismo existe un neurotransmisor -un mensajero químico-, el triptófano, que se encarga de regular el sueño. Además, acota que, “Ciertos alimentos lo llevan de manera natural, y con tomar un poco de alguno de ellos una hora más o menos antes de acostarnos, nos ayudan a conciliar el sueño y a mejorar su calidad durante la noche”.

En tal sentido, incluye en tu dieta alimentos ricos en triptófano como el pavo, los huevos, los lácteos, los frutos secos y las semillas, los cuales aportan elementos necesarios para favorecer el descanso. También conviene consumir cerezas ácidas, nueces y algunas variedades de uvas, porque contienen cantidades de melatonina y antioxidantes que pueden ayudar a regular el sueño.

Además, otra probabilidad de conciliar el sueño es incluir una pequeña cantidad de carbohidratos complejos en la cena o en un tentempié nocturno.

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