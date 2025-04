Predicciones de la semana del 14 al 20 de abril

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Dios te está ayudando en estos momentos tan difíciles. Esta semana seguirás disfrutando de un sextil positivo con Júpiter. Energía excelente que te permite avanzar, crecer, desarrollarte y poder seguir en tu camino. Se cumplen los procesos para cumplir con la misión de vida. Es importante, tener este respaldo celestial, porque te vas a sentir mucho mejor. Ahora vas a poder progresar de manera más fácil. Se abren las oportunidades con gran fuerza, es el momento de actuar con confianza. Rectifica las metas y mantén el enfoque para lograr los objetivos. Las estrategias deben ajustarse. ¡Modifica!

TAURO: Súper semana. Está activo un sextil positivo con Marte. Excelentes energías se manifiestan para avanzar con fuerza y sin miedos. La vida te deja otra vez libre para que puedas avanzar con rapidez, como a ti te gusta. Existe la oportunidad real de lograr los objetivos de manera acelerada. Hay que tomar acciones concretas para mejorar tu vida a nivel emocional. La búsqueda del equilibrio debería ser una prioridad. El Universo quiere que ejerzas acciones precisas donde se puedan ver de inmediato los resultados. Se requiere un enfoque máximo para poder estar a la altura de las circunstancias. ¡Ejecuta!

GÉMINIS: Semana muy complicada, tienen una oposición negativa con la Luna. Las circunstancias a nivel de la pareja están muy difíciles y debes evitar un conflicto a gran escala. Te estás haciendo mucho daño a nivel emocional. La autoflagelación no es necesaria ni soluciona la crisis. Si la relación ya no da para más, posiblemente exista una ruptura definitiva. Esto pudiera generar muchos problemas de salud al posponer y prolongar el cierre de ciclo. Lamentablemente serán momentos difíciles para ti, que se deben afrontar con la mayor madurez posible. Llegarán mejores momentos en el futuro. ¡Termina!

CÁNCER: Esta semana se disfrutará de un poderoso sextil con el planeta Urano. Esta energía te está proponiendo grandes cambios en tu vida personal. Sabemos que ya estás haciendo muchos ajustes, pero se requieren de más transformaciones para que puedas entrar en un nuevo período. Recuerda que la vida está en constante cambio. No te apegues a lo que tienes y avanza con determinación. Estarás en poco tiempo en otro nivel con más calidad de vida. Deja el pasado y facilita los nuevos movimientos a través del desarrollo en ti. La flexibilidad es la mejor herramienta. Suelta, perdona y avanza. ¡Avanza!

LEO: Existe una cuadratura negativa con Urano. Será una semana difícil de afrontar. Estas energías planetarias alteran todo tu sistema nervioso. Seguramente vas a recibir una noticia negativa y puede ocasionarte algún proceso de desequilibrio emocional. Tienes que calmarte y relajarte para sobrellevar la situación. Debes evitar un colapso físico con peligro de perder el equilibrio. Es el momento de hacer una pausa en tu vida, presta atención a lo que estás haciendo. Es mejor buscar la armonía. Se recomiendan actividades al aire libre y realizar meditación o dormir con placidez para calmar las alteraciones. ¡Tranquilízate!



VIRGO: Urano le da la bienvenida en tu vida a los cambios y a las transformaciones a través de un trígono positivo. Esta semana, El Universo quiere que sigas adelante y se produzca una evolución importante para que continúes acercándote a un estado de mayor tranquilidad y calidad de vida. Es el momento donde debes ser flexible y facilitar los procesos que vivirás para tener mejores resultados y definir tu futuro. Muy pocas veces se tiene la oportunidad de recibir ayuda para producir una transformación completa del ser. Se recomienda abrirse a las nuevas alternativas y analizarlas con sabiduría. ¡Acepta!

LIBRA: Semana muy especial y positiva. Tienes un sextil positivo con la Luna. Esta energía te ayuda a nivelar tus emociones y poder recuperarte de todos los procesos del pasado. Recientemente te has desgastado el sistema nervioso. Es el momento de relajarse un poco y acumular fuerzas para continuar en el camino. Es una pequeña pausa para seguir con ánimo y buenas energías. El entorno puede pensar que no estás en tus mejores condiciones. Es importante aclarar que no estás perdiendo tiempo, estás tomando un impulso para realizar un nuevo amanecer. Piensa, planifica y ejecuta. ¡Relájate!

ESCORPIO: Semana llena de full energía. Tienes un trígono positivo con Marte y este es el momento indicado para tomar acciones concretas frente a la vida. Es el instante esperado para seguir adelante y reforzar lo que has comenzado. Es el tiempo ideal para darle con fuerza y terminar de resolver las situaciones que están pendiente en tu vida. se recomienda desprenderse de situaciones del pasado que fueron nefastas para ti. Analiza lo sucedido para evaluar y tomar lo bueno, el resto libéralo y perdona a las personas involucradas para que no se acumule dolor en tus sentimientos. ¡Suelta!

SAGITARIO: Semana excelente. La Luna te sonríe y te permite estar feliz, contento y relajado por los resultados obtenidos. Después de tanto trabajo a nivel psicológico emocional, se logran grandes avances en tu vida. Has hecho todo para mejorar tu vida y ahora el Universo te premia con abundantes bendiciones. Todo se inicia de nuevo para lograr esa armonía que requieres y avanzar de manera acelerada. Pocas veces se abren los caminos y es el momento de dar pasos firmes sin miedos. Demuestra que eres una persona libre y sin ataduras mentales. Maravillosa oportunidad de crecimiento. ¡Demuestra!

CAPRICORNIO: Todo está saliendo de manera excelente. El planeta Urano, esta semana, te está ayudando de forma positiva a través de un trígono espectacular. Siempre es bueno cambiar y ajustar todo alrededor con fuerza y mucho amor para que tengas una vida llena de gloria. Los valores y la ética te acompañan con grandes herramientas para ejecutar cualquier proceso. El impulso es maravilloso y se debe aprovechar al máximo, sin colocar obstáculos. La aceptación es la clave para la aplicación. Los beneficios serán observados de inmediato. Una vez más, saldrás victorioso y tu gran familia lo agradecerá. ¡Establece!

ACUARIO: Tienes un sextil positivo con Neptuno. Esta energía permite tener una conexión con Dios profunda y directa. Ahora esta semana se pueden superar todos los procesos negativos que estás viviendo. Se requiere entrar en acción con valentía y coraje para cambiar las circunstancias. Mantén la fuerza interior y el rumbo para que el enfoque no se pierda. Todo está a tu favor y debes tener confianza. Tienes la potencia de Dios para vencer todos los obstáculos. Dios está presente en tu vida y está dispuesto a luchar por ti en todas las batallas. Nadie podrá someterte, ya está garantizada la gloriosa vitoria. ¡Lucha!

PISCIS: Hay que cuidar la salud en esta semana. Recuerda, tienes activo a Saturno pasando por tu signo astrológico. Existen varios peligros que se deben afrontar con valentía. Te sientes obligado a tener mejores condiciones de bienestar integral. Es el momento para demostrarle al Universo que aprendiste la lección con sangre y no deseas volver a generar una nueva crisis. Todo lo contrario, ahora, estás dispuesto a generar felicidad para evolucionar en armonía. El agradecimiento a Dios todo poderoso, es importante para mantener un equilibrio. Ahora, se afrontarán las nuevas pruebas del siguiente nivel. ¡Gracias!

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

