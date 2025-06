Desmienten la mala fama del chicharrón de cerdo: este es el secreto para aprovechar su alto valor nutricional

Suscríbete a nuestros canales

El chicharrón de cerdo forma parte de algunos platillos, aunque muchas personas prefieren consumirlo solo y disfrutar lo crujiente que resulta; mientras que otros se cohíben de probarlo por temor a poner en riesgo su salud.

¿Por qué las personas evitan comer este producto? Gracias a que el chicharrón es la piel del cerdo oreada, salada y frita, las personas evitan consumirlo porque lo asocian con grasa y colesterol, o con problemas de hipertensión.

¿Hace daño comer chicharrón de cerdo?

Según refiere el sitio web El Financiero la piel del cerdo no tiene carbohidratos, pero si tiene alto contenido de proteínas y grasas. Además, es un alimento con muchas calorías y pocas vitaminas y minerales.

De igual manera, se comenta que su consumo en exceso puede favorecer el aumento de peso. Mientras que su consumo con moderación puede tener beneficios nutricionales, pues tiene proteínas de alto valor biológico útiles para los músculos, una concentración importante de grasas y vitaminas A y B.

Además, según la U.S. Meat Export Federación (USMEF) México, “si no se cocina enaceite, el chicharrón no contiene carbohidratos. También destaca que sus grasas pueden ser benéficas para el corazón, ya que su aporte de grasas saludables, ayudan a reducir el colesterol malo, refiere El Tiempo.

Cabe acotar que, el riesgo no está en comerlo, sino en abusar de su consumo. Especialistas en salud insisten en que no hay alimentos “malos”, sino hábitos poco saludables, por lo cual, en tanto no excedas su consumo y frecuencia, este alimento puede formar parte de una alimentación equilibrada.

¡Sácale provecho!

El sitio web Infobae comparte el valor nutricional del chicharrón, el cual varía según el método de preparación, pues algunos se fríen con grasas añadidas y otros se hornean. Sin embargo, contienen entre 50 y 65 gramos de proteína; 30 o 40 gramos de grasas principalmente saturadas y monoinsaturadas; bajo en carbohidratos; alrededor de 500 o 600 calorías; y contiene pequeñas cantidades de hierro, fósforo y zinc.

El perfil proteico de este alimento está compuesto principalmente de colágeno.

No obstante, a pesar de su contenido proteico, debe consumirse con moderación debido a su alto porcentaje de grasas, especialmente saturadas, que pueden impactar la salud cardiovascular si se come en exceso. Además, es alto en sodio, lo que puede contribuir a problemas como hipertensión arterial.

Para su consumo más saludable, se recomienda acompañarlo con alimentos ricos en fibra como ensaladas o vegetales, y evitar combinarlo con productos altamente procesados.

