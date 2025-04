Predicciones de la semana del 21 al 27 de abril

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Se activó un trígono positivo con Marte. Esta semana tienes la energía necesaria para continuar adelante y seguir con enfoque para lograr las metas que te has propuesto alcanzar. Sabemos que puedes lograrlo de manera más rápida y positiva. Es importante que pongas de tu parte para evitar distraerte en el camino con algunas actividades diferentes a las que te competen. Por lo general, siempre existen situaciones para frenar el progreso y es mejor estar despiertos para evitar caer en complicaciones dilatorias. Se recomienda mantener el enfoque y concentrar toda la energía para conquistar la gloria. ¡Prospera!

TAURO: Tienes que cuidarte de tener reacciones violentas. Mucho cuidado esta semana con agredir a otras personas o discutir de manera muy agresiva. Estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con el planeta Marte. Debes hacer un esfuerzo y mantenerte despierto para no caer en esa situación tan peligrosa. Deberás estar muy alerta y buscar siempre el control para mantener la paz y el equilibrio de tus emociones. No existe nadie en este planeta más importante que tu ser. La razón la puede tener cualquiera, pero la vida solo la tienes tu. El cementerio y las cárceles están llenas de personas impulsivas. ¡Calma!

GÉMINIS: Tu intuición es muy buena y nunca debes dejarla a un lado. En esta oportunidad tienes un sextil positivo con Neptuno. Estas energías facilitan la conexión con otras dimensiones y permite la comunicación con Ángeles, Arcángeles, Querubines y Serafines. También podrás tener contacto con tus seres queridos que ya no están con nosotros, pero que siguen ayudando en tu evolución espiritual. Conversa con ellos y establece una amistad. Todos los seres de luz y desean brindar un servicio a los demás, para ellos también subir al siguiente nivel. Los dos mundos se ayudan permanentemente para un bien común. ¡Fusión!

CÁNCER: Tienes esta semana que cuidar un poco la salud. Recuerda que todavía estás bajo la influencia negativa de Saturno a través de una cuadratura que debilita energéticamente en todos los sentidos. Tienes que estar siempre atento y evitar trastornos en tu energía y algunos accidentes que puedas tener. Hay que buscar la manera de resguardar el cuerpo físico. Extrema las medidas de seguridad para mantener el equilibrio corporal. Evita cualquier actividad que genere peligro y pospón salidas comprometidas. Este proceso durará por unos días y la paciencia deberá estar presente. ¡Prudencia!

LEO: Disfrutas en esta semana de la ayuda del planeta Mercurio, con un trígono activo. Esta energía es muy positiva para resolver todo tipo de conflicto y así avanzar de manera más fácil en la dirección correcta a tu meta. Tienes que buscar la forma de resolver todo con la herramienta del diálogo, la educación y un trato correcto a los demás. La comunicación es un instrumento muy poderoso que siempre debe estar de tu lado para progresar. Todos los grandes hombres de la historia avanzaron llegando a excelentes acuerdos con sus adversarios. Es una forma de neutralizar las acciones que van en contra de tus propósitos. ¡Conversa!

VIRGO: La situación esta semana se puede complicar aún más. Existe una oposición con el Nodo Norte y estás en un proceso muy confuso. Se abren frente a ti todos los caminos y no sabes qué hacer ni qué camino tomar. No es fácil la elección. Estamos seguros que cambiarás tu vida para siempre. Cualquier decisión que tomes será trascendental para tu vida y recordarás este momento como uno de los más importante. Despierta y observa lo que está sucediendo ante tus ojos. Mantén la calma y decide según tu estado de sabiduría. Entre más evolucionado seas, más calma tendrás para resolver. ¡Concluye!

LIBRA: Existe un trígono positivo con Júpiter. Esta semana es muy positiva y tendrás ayuda del cielo que te ofrece optimismo, fuerza y ganas de avanzar. Hoy se puede vencer cualquier obstáculo. Es una de las mejores posiciones planetarias para lograrlo. También trae buena suerte. Sería muy interesante si pudieras jugar al azar y quizás lograr un dinero extra positivo que permita continuar en la vida bajo mejores condiciones. Toma cinco minutos en la mañana y da gracias a Dios por todo lo que te brinda para que puedas evolucionar. El agradecimiento es un acto de humildad y de reciprocidad. ¡Valora!

ESCORPIO: Semana muy activa y debes entrar en acción y no quedarte estancando lamentándote de tus males. Apaláncate en las energías de Marte que te está haciendo un trígono positivo excelente para salir adelante y comenzar a ser un triunfador. La vida es dura, pero es más dura si no se hace nada para cambiar la realidad. ¿Hasta cuando vas a estar así, en ese estado emocional? ¿Qué requieres para salir adelante y cambiar todo? Despierta y no sigas perdiendo más tiempo en tu apatía. Es ahora o nunca, levántate del piso, comienza a gatear para después caminar y más adelante volar. ¡Elévate!

SAGITARIO: Semana complicada donde deberías mantenerte bastante alerta. Tienes una cuadratura con Venus, el planeta del amor. En estos momentos no es positivo estar discutiendo con la pareja. Es muy lamentable que tengas una relación tóxica, deberías cerrar ciclos y no permitir que se sigan degradando en la relación. Ya la situación es insoportable y requiere acciones contundentes. Es mejor dejar libre y seguir adelante. Seguramente se establece un tiempo de sanación para limpiar el alma, para superar los miedos. En el futuro, llegarán mejores oportunidades. ¡Suelta!

CAPRICORNIO: Es el momento de tener un espacio lleno de silencio interno. Esta semana tu alma pide quietud y calma para poder reorganizar algunos elementos perturbadores que te están desviando de tu camino lleno de luz. Tienes una cuadratura negativa con Mercurio y estas influencias no te hacen bien. Debes buscar la manera de salir adelante con buenas energías. Dios te ama y te envía señales para que reacciones y puedas hacer los ajustes. La vida se trata de realizar continuos arreglos en el camino y así mejorar en cada paso. No repitas las mismas acciones, analiza y cambia. ¡Reacciona!

ACUARIO: En este momento tienes un sextil positivo con Neptuno que te ayuda a restablecer el canal de comunicación con Dios de manera directa, y permite tener una conversación llena de fe y espiritualidad. Deberías tomarte cinco minutos para orar y tener una charla íntima con Dios de forma fluida. Es una semana muy especial para poseer esperanza y avanzar con fuerza, sin miedo al futuro. Todo cambio es para mejor y es beneficioso dejarse fluir para que la divinidad te mantenga en las alturas. La resistencia solo aleja la posibilidad de evolución positiva. Sigue adelante sin miedo al éxito. ¡Entrégate!

PISCIS: Siguen los cambios y te estás acostumbrando a los procesos que vives ahora. Esta semana, el planeta Urano te está ayudando a llevar esas transformaciones de manera acelerada a través de un sextil positivo que te abre los caminos. Hay que facilitar estas energías y aprovecharlas al máximo. No te niegues a las nuevas opciones que se presentan. Si lo haces, será más difícil para ti. Es mejor que aceptes y sueltes para que puedas avanzar. La resistencia acelera la catástrofe y ruptura definitiva. Recuerda que se puede elegir entre aprender por las buenas o por las malas. Siempre hay una elección. ¡Selecciona!

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

