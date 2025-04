De la ensalada a tu piel: descubre cómo el tomate es un milagroso remedio para la insolación

Suscríbete a nuestros canales

La insolación puede ser el resultado de unos días de exposición prolongada al sol, y quizás algunas otras imprudencias cometidas durante las vacaciones.

“Se habla de insolación cuando este afecta una gran parte de la superficie corporal y se puede manifestar por dolor, decaimiento, formación de ampollas, incluso hasta fiebre. Pero lo que más llama la atención es lo rojo que se pone la piel y el dolor que se siente”, señala el dermatólogo de Clínica Vespucio, Cristián González, en PubliMetro.

En tal sentido, si por accidente te quemaste la piel y el ardor e incomodidad no te dejan realizar tus actividades cotidianas, no dudes en consultar con un médico que te oriente, pues existen diferentes tipos de quemaduras, y si no se atienen oportunamente puede causar shock, daño cerebral, insuficiencia de órganos e incluso la muerte, refiere MedlinePlus.

Esta condición que se produce por el sobrecalentamiento del cuerpo tras la exposición prolongada a altas temperaturas, o cuando se realiza esfuerzo físico o una práctica deportiva en las horas de mayor calor, se pueden tratar desde casa.

¿Se puede evitar la insolación?

La respuesta es un sí rotundo, y para ello es necesario adoptar una serie de medidas como mantener el cuerpo hidratado, es decir, debe beberse entre 2 y 2,5 litros de agua al día. También se deben evitar las horas de mayor calor que generalmente oscilan entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde.

Por otra parte, se recomienda utilizar ropa adecuada que permita la transpiración, sombreros y gafas para protegerse del sol, caminar siempre por la sombra; y consumir frutas, ensaladas y hortalizas frescas que favorezcan la hidratación.

No obstante, si por algún motivo, estas recomendaciones fallaron y tu piel se encuentra enrojecida y con mucho ardor; o incluso, presentas fiebre, debes aliviar estos síntomas de insolación lo más pronto posible.

Freepik

¿Cómo quitar la insolación?

Existen algunos remedios naturales que ayudan a enfriar la piel, por ejemplo, colocarse compresas de manzanilla, tomar un baño con agua fría y consumir alimentos cicatrizantes como leche, yogur, huevo, brócoli y atún, los cuales favorecen a la recuperación de la piel.

De igual manera, se sugiere aplicar constantemente cremas que ayuden a hidratar la piel; así como evitar el uso de barras de jabón al ducharse, las cuales pueden terminar por lastimar la piel.

Otra alternativa es utilizar el tomate, este alimento según la Inteligencia Artificial hidrata la piel y la protege del envejecimiento. Esta fruta se puede cortar en ruedas y colocar sobre la piel insolada, siempre y cuando sean quemaduras leves. Este remedio casero aporta frescura y alivio; gracias a la presencia de licopeno, un potente antioxidante que ayuda a la reconstrucción de la piel.

La recomendación es usar las ruedas o la pulpa del tomate sobre la piel afectada y dejar actuar durante algunos minutos, y al transcurrir el tiempo, se debe retirar con abundante agua fría.

El tomate es hidratante y cicatrizante, por lo que en poco tiempo notarás un ligero alivio sobre las zonas afectadas.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube