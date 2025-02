Estos son los cortes de moda para lucir el cabello largo o corto

Suscríbete a nuestros canales

Los cortes de cabello siempre resultan una buena alternativa para renovar la apariencia e incluso para ayudar a subir el ánimo. Si comenzaste el año sin hacer un cambio de look, pero no deseas que sea muy radical, te compartimos los cortes que serán tendencia por lo menos el primer semestre del año, y lo mejor es que puedes conservar el largo de la melena si así lo deseas.

Es decir, algunos estilos se marcarán con capas, volumen, o flequillos, según las preferencias de cada mujer.

¿Qué cortes de cabello están de moda?

Según los profesionales en estilismo, los cortes en tendencia para este año serán versátiles, pues muchos han estado de moda a finales de os 90 y principios del 2000, pero con algunas variantes que le aportan un toque de modernidad y sofisticación.

Entre los cortes destacan el bob escalado, como el que lució Victoria Beckham, o el estilo en capas largas que luce Jennifer López, el cual le aporta fluidez y volumen a la melena.

También se puede llevar el pelo en capas con flequillo, bob clásico a los hombros, o cabellos XL recto.

Decídete

El corte conocido como shaggy es uno de los preferidos porque es un estilo desenfadado y retro. El cabello se luce en capas desiguales y puntas texturizadas. Es un look ideal para quienes no cuentan con mucho tiempo para arreglar su cabello, pues es un look que puede mantenerse perfecto sin mucho esfuerzo. Expertos indican que es perfecto para cabellos lisos, ondulados, rizados y medianos o largos.

También se llevará muy bien en mujeres jóvenes o adultas el bob con sutiles capas para darle aire y frescura al rostro. Este corte se puede llevar en diferentes largos, por ejemplo, a la altura del mentón o un poco más abajo. Además, se puede lucir completamente liso o con suaves ondas.

Si prefieres el cabello largo, apuesta por las capas, este estilo aporta volumen y movimiento al pelo, pero, además, elimina el peso en los cabellos gruesos, logrando que sean más manejables tanto lisos, como con ondas.

Otros pueden ser: choppy lob, curtain bangs, curly pixie o wolf cut. Todas estas opciones te harán lucir espectacular, atrévete y apuesta por el que más te gusta y te sientas cómoda, recuerda que el cabello crece y las tendencias cambian, por lo que es el momento de probar.

