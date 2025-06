Cristina Mosquera: Mientras te apegues a la autenticidad, va a ser muy fácil diferenciarte del resto

Suscríbete a nuestros canales

Estar destinado para el arte y hacer todo lo posible porque se convierta en una realidad. Ese ha sido el camino de Cristina Mosquera, quien desde su adolescencia comenzó a dar sus primeros pasos en el canto, el baile y la actuación, pero también empezó a cultivar ese amor por la radio, que años después se convertiría en una realidad.

Hoy conduce “En Aleatorio”, un programa de música transmitido por La Mega, en el que comparte créditos junto a Data y Lorenzo Martínez. En el que también pone en práctica lo que estudió en la Universidad Católica Andrés Bello, el poder de comunicar.

Su trayecto profesional ha estado minado de proyectos artísticos, como los musicales “Los Miserables”, “El mago de Oz” y próximamente “Mamma mía”. Además de la creación de contenido para distintas marcas, que la han visto como una embajadora de sus valores y también una portavoz de emociones.

En medio de sus tiempos libres entre la locución, los ensayos en su personaje de Lisa y las grabaciones, conversó con Zona 3D para conocer más sobre su experiencia en la radio, lo que ha significado para ella este proyecto y lo que le espera este año en su próxima puesta en escena.

Z3D: Recientemente hablaste sobre lo difícil que es ver al talento venezolano triunfar lejos de casa. ¿Qué sentimientos te despierta esa distancia entre los artistas y su gente?

CM: Es una sensación muy agridulce porque este fenómeno de que nuestros artistas se vayan de Venezuela no es nuevo, ya que la industria musical en México, Estados Unidos, Argentina, es muchísimo más avanzada que la nuestra y es natural que un artista o una banda que está teniendo éxito busque crecer. Pero para los que estamos aquí es doloroso tenerlos tan lejos. Como cuando antes había más posibilidad de ver a esas bandas tocar aquí en Venezuela, cada vez es más complicado. Es doloroso, pero a la vez es satisfactorio, porque sabemos que están afuera, dándolo todo y trabajando por el futuro de su música.

Z3D: ¿Has tenido momentos en los que sentiste que también tú, como comunicadora, necesitabas estar más cerca de quienes entrevistan o de sus públicos?

CM: Siempre es bonita esa sensación de tener cerca a tu gente. Sea quienes te escuchan, te siguen, con los que conversas en radio; pero también hay muchas herramientas que nos ha dado la tecnología para sentirnos cerca de los demás sin necesidad de tenerlos frente a frente.

No se iguala a tener a alguien en la cabina, por ejemplo, entrevistándolo. Hacer algo en vivo y que la gente esté allí contigo es maravilloso, pero también hemos sabido adaptarnos a las nuevas tendencias y a que sigamos conectando con la gente.

Z3D: Desde tu experiencia en la radio, ¿cómo crees que los medios locales pueden tender puentes emocionales con quienes hacen vida artística en el extranjero?

CM: Creo que los puentes entre los artistas que están afuera y quienes hacemos radio en Venezuela está justamente en compartir lo que se está haciendo afuera de nuestra parte. Es también una responsabilidad, pero también es un gusto para quien está aquí y quienes ejercemos radio en Venezuela traer esas noticias a quienes están acá y sentirnos orgullosos de lo que está pasando afuera. Siempre que nosotros tenemos conversaciones con artistas venezolanos que están en el extranjero, es una sensación muy bella porque ellos normalmente se sienten muy agradecidos de tener un contacto con el país y saber que los venezolanos están escuchando su música, están compartiendo su arte. La sensación más bonita es que los tuyos te estén apoyando.

Z3D: ¿Cuál ha sido el momento más especial que te ha traído la radio y cuál es más difícil de llevar?

CM: No sé si tenga un momento en particular en la radio, porque siento que tengo muchos, y lo englobaría en esos instantes en los que tengo la posibilidad de conversar con artistas que admiro muchísimo. Yo también como artista y como cantante estoy todo el tiempo detrás de Spotify escuchando música y luego tener la posibilidad de conversar con esos artistas es muy lindo.

Y momento difícil, diría que quizás retador, justamente es la otra cara de la moneda, cuando debo indagar e investigar acerca de proyectos que no conozco, proyectos nuevos, proyectos dentro y fuera del país… también está cool tener nuevos conocimientos.

Z3D: ¿Qué te gustaría que supieran los artistas venezolanos sobre cómo los celebramos estén donde estén?

CM: Me encantaría que supieran que no hay sensación más cool que estar en una reunión, en una fiesta, en una boda y que suene una canción nuestra. Que suene Danny Ocean, que suene Rawayana, que suene Jerry Di, que suene Elena Rose, que suene Anakena. La fiesta verdaderamente se prende. Aquí en Venezuela escuchamos mucha música hecha en Venezuela, solo que hay como un pensamiento general de que nos gusta más lo que se hace afuera, pero creo que no es tan cierto y no lo generalizaría así. Sí somos muy fanáticos de lo que están haciendo los artistas afuera y últimamente estamos en una época en la que nuestros artistas están dejando a Venezuela muy en alto en premios, en festivales, en presentaciones como teloneros. Cada día hay una razón más para escuchar música hecha por artistas venezolanos.

Z3D: Además de locutora, también eres actriz. ¿Cómo haces para unir esas dos pasiones? ¿En cuál te sientes más a gusto?

CM: No pudiera escoger uno de los dos mundos y sé que es cliché, pero realmente como comentaba al principio son mis dos carreras y desde que me gradué del colegio sabía que iba a tener dos carreras en paralelo. Mi carrera artística como cantante, actriz, improvisadora y mi carrera profesional como comunicadora social, como locutora e incluso como creativa.

Gracias a las dos carreras en paralelo es que soy lo que soy en este momento. Siento que si una no tuviese a la otra, no estuviese completa como persona y como profesional. Ambas me complementan y lo que me ha ayudado el arte me complementa muchísimo en la comunicación, y son muchísimas las cosas que he aprendido como comunicadora y como locutora, que me he llevado también al arte.

Z3D: Pronto estarás en el musical de “Mamma Mia”, ¿qué te llevas de tu experiencia como locutora a esta puesta en escena?

CM: La experiencia de “Mamma mía” es ultra mega emocionante. Siento que es de mis momentos de luz del 2025, realmente me emociona mucho. No es primera vez que hago teatro musical ya que estuve en “Los Miserables”, “La llamada”, “Lucy, en El cielo con diamantes” y han sido experiencias que no cambiaría por nada. Pero específicamente en este momento de mi vida siento que de mi carrera como locutora me llevo la seguridad de confiar en mí, de saber que tengo el potencial para estar en donde estoy y quizás suena como un poquito prepotente, pero esas son cosas que a veces uno se tiene que recordar a uno mismo para para emprender retos tan grandes como este. La locución en el programa en donde estoy me ha llenado de mucha seguridad de mí. Me llevo eso y también esa sensación de que después de mucho tiempo de estar entrevistando proyectos artísticos, ahora es a mí a quien me entrevistan. Es un proceso lindo estar de ambos lados del micrófono: como quien entrevista y luego a quien entrevistan.

Z3D: Entre tu carrera artística, siempre hay posibilidades abiertas. ¿Cómo haces para identificar la correcta?

CM: En cualquier carrera profesional influyen mucho los principios y los valores. También la familia e incluso el colegio, la universidad, los profesores de canto, quienes me han enseñado a ser una buena profesional y una buena persona. A partir de ahí y con la experiencia, con los años, con las oportunidades que se han presentado, uno empieza a darse cuenta de cómo hay que filtrar y de qué propuestas aceptas y qué propuestas no, qué proyectos van más contigo y qué proyectos no. A veces uno acepta oportunidades justamente por eso, por la oportunidad de conocer gente, de tener contactos, de vivir experiencias nuevas y hay otras veces que es preferible enfocar tu energía y tu trabajo en algún proyecto en específico, pero es algo que uno va adquiriendo con el tiempo.

Z3D: ¿Cómo haces para mantener tu esencia, pese a la fama que viene con ser una figura pública, pero también con las dificultades que puedan presentarse?

CM: Va mucho con los principios, con el lugar en el que me he formado y las personas que me han acompañado. También con la gente que te quiere, te acompaña y te recuerda de dónde vienes, quién eres y por qué has llegado a dónde estás. Siempre uno tiene que recordar esas respuestas, volver allí. En este medio hay demasiada competencia y hay mucha gente haciendo muchas cosas y las redes sociales más bien han ampliado esa posibilidad de competencia. En ese punto, en vez de buscar parecerse al otro o ser mejor que el otro, simplemente debes recordar quién eres tú porque si tienes tu esencia, nadie se va a parecer a eso. Mientras te apegues a la autenticidad, va a ser muy fácil diferenciarte del resto y eso es lo esencial: Ser auténtico en el arte, en un mundo de tanta competencia.

Por Wanda López Agostini

Fotos Cortesía

Coordenadas @cristinamosquera_

