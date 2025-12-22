Batido natural a base de zanahoria para combatir el estreñimiento: esta es la cantidad que debes ingerir al día

Suscríbete a nuestros canales

La deshidratación es uno de los factores que influye negativamente en el transito de las heces en el intestino, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Cleveland clinic.

Asimismo, la falta de fibra es una de las causas más frecuentes por la cual se acumulan las heces en el intestino, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas para el sistema digestivo.

Por lo tanto, existe una amplia gama de tratamientos médicos para combatir el estreñimiento, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

Según la información publicada en el portal web Tua Saúde, el batido natural a base de zanahoria, ciruela con naranja contiene propiedades vitamínicas, laxantes y fibra que combaten el estreñimiento.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes consumir el jugo?

Se sugiere que la persona consuma un vaso del referido líquido sin azúcar en ayuna, durante tres o cinco días continuos, en función de las condiciones en las cuales se encuentre el sistema digestivo la persona podrá notar el efecto del jugo natural.

A su vez, cabe acotar que si el estreñimiento es constante lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar el estreñimiento se deben implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mantener una alimentación balanceada es uno de los más importantes.

Foto cortesía de: freepik

