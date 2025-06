El secreto para evitar hinchazón intestinal al comer garbanzos: no desaproveches su poder proteico

Suscríbete a nuestros canales

Si al comer garbanzos aparece la hinchazón intestinal es posible que se debe a su alto contenido de oligosacáridos, un tipo de azúcar que según refiere la Inteligencia Artificial, el cuerpo humano no digiere completamente.

Este alimento al igual que las lentejas y otras legumbres, se conocen por producir gran cantidad de gases durante el proceso de digestión, refiere el sitio Men’sHealth.

A pesar de ello, son un alimento que aporta muchos beneficios al organismo, pues so fuente se proteínas y fibra.

¿Cómo comer garbanzos y evitar la hinchazón intestinal?

Según refiere La Tercera, Mauricio ríos, nutricionista y kinesiólogo de la facultad de medicina de la Pontificia Universidad Católica, los garbanzos “contienen micronutrientes como vitamina A y varias del complejo B, además de aportar calcio, hierro, fósforo, potasio, magnesio y zinc, entre otros”.

Por estas razones, la recomendación de los expertos es no eliminarlas de la dieta a pesar de la hinchazón. Para ello, la Dra. María Muñoz, especialista en aparato digestivo sugiere remojar bien los garbanzos y añadir algunas especias.

¿Qué dice la experta?

Comparte el sitio web La Vanguardia que, la doctora señala que las legumbres no son el problema, “el motivo por el que te hinchas no es que tu cuerpo no las tolere, sino que contienen unos carbohidratos llamados oligosacáridos que el intestino delgado no puede absorber”.

Es decir, según explica la experta, estos azúcares llegan intactos al colon, donde las bacterias fermentan esos azúcares y producen los gases.

No obstante, esto se puede reducir sin dejar de comer los garbanzos, solo debes colocarlos a remojar en agua entre 8 y 12 horas y cambiar el agua un par de veces para eliminar los oligosacáridos.

De igual manera, Muñoz recomienda añadir especias como comino, laurel, hinojo, cúrcuma o jengibre durante la cocción. “Estas especias no solo aportan un sabor delicioso, sino que también tienen propiedades carminativas, que ayudan a expulsar gases y calman el intestino”, explica la experta.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube