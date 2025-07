Mimi: Me hace feliz saber que lo que hago puede motivar a otros niños a seguir sus sueños

Suscríbete a nuestros canales

Entre olas del mar, arte en sus distintas formas, clases de múltiples disciplinas y micrófonos prendidos, Miranda Téllez Amaya, va edificando su propia historia: una en la que el cumplimiento de los sueños es su objetivo principal. Con 10 años, es imagen de reconocidas marcas, crea contenido junto a artistas de renombre, comparte proyectos con estrellas venezolanas de alcance internacional y potencia la creatividad infantil en cada espacio del que forma parte.

Esta entrevista es un viaje hacia su mundo, lleno de energía, emoción, disciplina y padres que dan todo por hacer que su pequeña hija pueda convertir en realidad sus anhelos. Pero también, en la que se evidencia que las ideas se moldean en equipo, los retos se superan con entusiasmo y las aventuras comienzan y terminan con una sonrisa, pero sobre todo, con el apoyo de quienes te aman.

En esta edición especial del Día del Niño, Mimi, como es conocida artística y cariñosamente, muestra a la artista, deportista, soñadora y apasionada por su país en la que se ha convertido.

Z3D: ¿Qué es lo que más te gusta de los contenidos que creas junto a venezolanos destacados?

MT: ¡Conocer gente superchévere! Me encanta conversar con adultos porque siempre tienen historias divertidas o anécdotas que ni ellos mismos recordaban. Cada entrevista es como una aventura… nunca sabes qué sorpresa te va a tocar.

Z3D: ¿Cómo nacen las ideas para la producción de este tipo de videos?

MT: Todo es trabajo en equipo. Hay un montón de personas increíbles que hacen posible cada video. Todos sumamos ideas y vamos construyendo la historia como si estuviéramos armando un castillo con bloques. Pero ojo, las ideas más locas son mías, eso sí (Risas).

Z3D: El canto también es parte de tus habilidades. ¿Qué tipo de música te gusta interpretar y quiénes son tus artistas favoritos?

MT: ¡Uy, me fascina cantar! De hecho, estoy en una academia y ya tuve mi primera presentación. Fue todo un reto, pero la disfruté muchísimo. Me gusta la salsa, el pop, esas canciones que te hacen bailar… y también las que tienen letras lindas. Mis favoritos son Elena Rose, Rawayana y, obvio, Servando y Florentino, porque tienen actitud y flow.

Z3D: Los deportes son parte importante de tu vida, ¿cómo logras que te dé tiempo de hacer todo lo que está en tu agenda?

MT: ¡Con mucha energía y el apoyo de mis papás! Ellos son los que hacen magia para que el tiempo alcance, yo no sé cómo lo logran. El surf y el skate los practico sobre todo los fines de semana, y durante la semana voy a clases de canto, inglés y otras actividades. Me gusta tanto lo que hago, que no me importa ir de un lado a otro. A veces termino rendida, pero feliz.

Z3D: En Venezuela el talento infantil está en crecimiento. ¿Qué es lo que más te gusta de estar rodeada de otros artistas igual de talentosos que tú?

MT: ¡Uy, me encanta esa pregunta! Lo mejor de compartir con otros niños talentosos es que siempre aprendo algo nuevo y me inspiro un montón. Cada quien tiene su estilo, su energía y sus sueños, y eso me motiva a seguir dando lo mejor de mí.

Z3D: El apoyo de papá y mamá es fundamental en una carrera artística, ¿qué significa para ti contar con ellos?

MT: Para mí lo es todo. Ellos son mi motor, mis mayores fans y quienes siempre están ahí para animarme, sobre todo cuando tengo nervios o algo no sale como esperaba. Me ayudan a organizarme, a confiar en mí y a disfrutar cada paso del camino. Además, me enseñan a mantener los pies en la tierra, a esforzarme cada día y a seguir adelante sin rendirme. Saber que siempre están a mi lado me da muchísima seguridad y alegría.

Z3D: ¿Cuáles son las materias que más te gustan y cuáles no tanto?

MT: Mis favoritas son Arte y Música, porque puedo ser creativa, dibujar, cantar y expresarme como más me gusta. También me encanta Lengua y Literatura, porque disfruto leer cuentos, inventar historias y descubrir palabras nuevas. Las que me cuestan un poco más… bueno, Matemáticas a veces me enreda, aunque igual le pongo ganas, y Educación Física, cuando toca correr bajo el sol, me da un poquito de flojera. Pero siempre trato de tener buena actitud, porque sé que cada materia me enseña algo distinto.

Z3D: ¿Cómo sería un Día del Niño ideal para ti?

MT: ¡En la playa! Me encantaría surfear temprano, comerme unas empanadas calientitas con jugo o frutas bien frescas mientras veo el mar. Después jugaría con mis panas de Anare, corriendo entre las olas. Cuando ya esté cansadita, pediría pizza y, por supuesto, un helado gigante de postre. Para cerrar el día perfecto, vería una peli abrazada con mi familia. Todos juntitos y felices. ¡Ese sería mi Día del Niño soñado!

Z3D: ¿Qué ha sido lo más bonito de la creación de contenido para tus redes y otras marcas?

MT: Lo más especial es poder mostrarle al mundo lo increíble que es ser venezolano. Me encanta compartir lo mejor de nuestro país: nuestras tradiciones, alegría y el talento de artistas, músicos y diseñadores que ponen el nombre de Venezuela bien alto. He tenido la suerte de grabar con gente superespecial como Servando y Florentino, Daniela Barranco, Lalo Yaha, Los Menor3s, Yomico Moreno, Daniel Dhers, Efraín Mogollón… ¡todos inspiran un montón! Me hace feliz saber que lo que hago puede motivar a otros niños a seguir sus sueños y mostrar que los venezolanos somos pura inspiración y buena vibra.

Z3D: ¿Qué te gustaría ser cuando crezcas y por qué?

MT: ¡Quiero ser muchas cosas! Diseñadora de moda, cantante, actriz. Me encantaría seguir en el mundo del arte y el entretenimiento porque me apasiona cantar, actuar, crear y rodearme de personas creativas. Siento que puedo inspirar a otros niños y seguir mostrando lo bonito de Venezuela. También me gustaría ser embajadora de lo nuestro, para compartir con el mundo todo lo bueno que tenemos y trabajar con artistas y soñadores increíbles. Quiero crecer, seguir aprendiendo y demostrar que con corazón y esfuerzo, los sueños sí se hacen realidad.

Por Wanda López Agostini

Fotos Cortesía

Coordenadas @mimitellezamaya

