Arnaldo Iaconelli: La relación con mamá y papá es muy importante en el futuro de los hijos

La paternidad es una de esas facetas en la vida que requieren amor, dedicación y tiempo, de calidad. Ser padres es entregarse completo, incluso cuando se puede llegar a perder un poco de sí mismos en el camino.

Para el publicista, psicólogo clínico y “papá monoparental” (figura principal responsable de los hijos), Arnaldo Iaconelli, este camino ha estado lleno de muchos aprendizajes, descubrimientos y experiencias enriquecedoras, que lo llevaron a crear la cuenta de Instagram @eldiariodeunpapa.

Y es que desde hace 13 años, asumió la crianza de su hija como una responsabilidad absoluta, desafiando paradigmas y demostrando que la paternidad es mucho más que un rol secundario.

Fue así como nació esta ventana virtual, en la que da respuesta a los cuestionamientos sociales sobre la presencia paterna en la educación y el cuidado infantil.

Iniciada en República Dominicana, en un contexto donde los estereotipos de género aún pesan, y continuada en Venezuela. Aunque al principio solo estaba enfocada en sus vivencias, con el tiempo evolucionó hasta convertirse en una plataforma de orientación psicológica y apoyo para padres y familias.

Desde su rol de psicólogo, Arnaldo ha utilizado su conocimiento para ofrecer contenido que va más allá de la crianza, abarcando temas de relaciones interpersonales, salud mental y educación.

Su labor ha sido clave en la construcción de una comunidad donde los padres pueden sentirse acompañados en el camino de la crianza, sin importar su estructura familiar.

En este Día del Padre, su historia resalta la importancia de una paternidad activa y consciente, recordando que la figura de papá y mamá marca la diferencia en el desarrollo y bienestar emocional de los hijos.

Z3D: ¿Cómo ha sido derribar creencias y demostrar que los papás tienen la misma responsabilidad en la crianza de los hijos?

AI: Socialmente es muy difícil hacer que la mentalidad se transforme por lo menos tan rápido como uno quisiera, pero es un proceso. Por ejemplo, en mi caso comparto muchísimo con mamás del colegio, entonces eso también abre una puerta que al principio era incómoda, porque las mamás se sentían extrañas de que un hombre esté tan dedicado a la educación o a la crianza de sus hijas. Entonces les he explicado que no solo lo hago porque me gusta y por amor, sino que también de alguna manera me tuve que acostumbrar a hacerlo. La crianza y la educación es más un tema de decisión, que muchas veces de corazón, porque hay personas que les toca esta responsabilidad a la cual no pueden decir que no. Creo que poco a poco ese paradigma se va derrumbando, de que nada más es la mujer la que cría y la que se tiene que encargar de los hijos, y más en países como el nuestro, porque hoy en día se ha transformado tanto la sociedad que si papá y mamá no están dedicados a todo lo que tiene que relacionarse con la familia, es muy difícil salir adelante.

Z3D: ¿Qué ha sido lo más difícil de ser la figura principal con la que cuenta tu hija?

AI: Lo más complejo ha sido encontrar ese equilibrio donde eres papá, pero también tratas de cubrir unos roles de una responsabilidad que a lo mejor le corresponde a la figura materna. El proceso también es complicado porque soy el que regaña, pero también tengo que ser el refugio. Creo que el reto está en mantenerse cuerdo cuando eres tú solo dándolo todo por otra persona, esa es la parte más complicada. Además de procurar de que quienes están a nuestro alrededor lo vean como algo normal, porque todavía me cuesta muchas veces ser aceptado entre las mamás del colegio, porque el tema de que soy hombre en un grupo formado por mujeres. Soy parte de eso no solo porque necesito estar involucrado en este mundo por el bien de mi hija, sino también para absorber todos los conocimientos de ellas.

Z3D: ¿Cómo ha sido explicarle a tu hija el tipo de familia que conforman?

AI: A mi hija siempre le hablé de la situación que estábamos viviendo. Soy un papá que cree que la verdad siempre tiene que ir por delante a pesar de las consecuencias que esto pueda traer. Cuando mi hija tenía 6 añitos, me junté con ella y le comenté cuál era nuestra realidad, porque ella vivía exclusivamente conmigo y probablemente no íbamos a volver a ver a su mamá por lo menos en un tiempo determinado. Creo que eso la ayudó a comprender desde temprano cuál era su sistema de crianza, dónde estaba parada en el mundo. El hecho de haberme visto tan involucrado en sus roles, en sus responsabilidades y en sus actividades ha hecho que ella no sienta la carencia de una figura en su vida, lo que ha permitido que pueda avanzar bastante bien con este tema. He tratado de dar lo mejor de mí para que las secuelas de eso sean mínimas.

Z3D: ¿Qué ha sido lo más gratificante de llevar @eldiariodeunpapa y de vivir la paternidad de esta manera?

AI: Aprender a ver la vida de una manera muy distinta. Mi vida tiene dos etapas: antes de ser papá y después de ser papá. Creo que el hecho de poder tener esta oportunidad de vivir cada una de las etapas de mi vida junto a mi hija y de las de ella también, es lo más gratificante. Además de poder lograr ser un canal de transformación para dar a conocer mi historia y ser una ventanita para muchas personas que no creen que sea posible que un papá se dedique a sus hijos plenamente. He tumbado de alguna forma algunas barreras en este sentido. Creo que hay más personas que están en la misma situación, siendo papás que crían de manera monoparental y si tuviésemos más visibilidad socialmente, estoy seguro de que cambiaría las experiencias que se viven hoy en día en temas de crianza y educación. Podríamos hacer un mundo mejor, porque no necesitas estar soltero para estar presente en la crianza de un niño. Si mi historia hubiese sido al revés y mi hija hubiese quedado con su mamá y no conmigo, yo hubiese dado todo lo que tengo y lo que no tengo para estar presente en su vida. Es necesario demostrar que existimos personas que somos capaces de romper con esta estructura y estos paradigmas.

Z3D: ¿Qué recomiendas para que la convivencia sea sana en familias con padres separados?

AI: Es importante comprender que las relaciones nacen, pero muchas veces también mueren y que como adultos debemos aceptar que se termina la relación de pareja y no nuestra relación con los hijos. Si uno desde el principio tiene eso claro y está dispuesto a comunicarse siempre y buscarle solución a los problemas que se presenten, se puede lograr muchísimo. Es importante recordar que la responsabilidad de los niños no termina con un número monetario, sino que es necesario estar presente para ellos. A los niños no les importa si tú le regalas el mejor teléfono o los mejores zapatos, sino los recuerdos que ellos van a construir contigo. También debemos tener en cuenta que no hay adulto en este mundo que no traiga heridas de la infancia, pero si tú eres capaz de querer mejorar y sanar esas heridas que vienes arrastrando desde tu niñez, vas a permitir que tus hijos tengan un futuro mejor. Entonces, para recapitular: uno, es importante una comunicación efectiva entre los padres. Dos, esforzarse por dejar el mejor legado posible para tus hijos, que les permita verte en un futuro como un buen papá o buena mamá. Y tres, ofrecer tiempo de calidad, asistir a sus actividades escolares, llevarlos a sus clases de deportes, ir al cine, compartir un helado, eso hará la diferencia.

Rayner Peña

Z3D: ¿Cambiarías algo de tu paternidad?

AI: Haber empezado antes a comprender a mi hija. Trataría de haberme educado en muchas áreas antes de que el momento se me viniera encima. Por ejemplo, para el tema del desarrollo me preparé muchísimo, pero hay otras que me han tomado de manera inesperada. Cambiaría la forma en hacer algunas cosas, mi entendimiento sobre ciertos temas, pero no las vivencias con mi hija.

Z3D: ¿Qué significa tu hija para ti?

AI: Mi hija significa todo para mí. No sé qué sería de mi vida si no hubiese tenido la oportunidad de vivir esta experiencia. Todo lo que soy en este momento es gracias a ella, porque si bien es cierto que yo la estoy ayudando a crecer, ella también me ha ayudado a mí. Me ha permitido ver la vida desde otra óptica, me ha permitido experimentar el impacto que tiene la tecnología en la sociedad y conocer los temas de los que hablan los jóvenes, además de aprender a lidiar con cosas que no se veían hace algunos años. Por ahí hay una publicación que dice que los hijos son un lujo, porque si no los tienes no te hacen falta, pero si los tienes ya no puedes vivir sin ellos. Los hijos te ayudan a crecer a ti, más de lo que tú le aportas a ellos. Te invitan a evolucionar y a seguir adelante pese a las adversidades.

Por Wanda López Agostini

Fotos Rayner Peña

Coordenadas @eldiariodeunpapa

