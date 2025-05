Paola Chistoni: Mi identidad se formó en El Sistema de Orquestas

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela celebra su 50 aniversario y desde Zona 3D contactamos a Paola Chistoni, trompetista, madre y directora del Núcleo Ruiz Pineda, una joven con talento musical y ganas de enseñarle a otros, lo que, dicho con sus propias palabras, aprendió de este proyecto del maestro José Antonio Abreu.

Inicios en la música

Desde pequeña se interesó en el mundo de las artes, primero incursionó en el teatro y aproximadamente a los 8 o 9 años inició en la música como tal, y confiesa que desde ese instante no existió nada más. “Cuando me presentaron la trompeta, fue amor a primera vista, desde un primer momento me fleché con ella. Tengo aproximadamente 23 años tocando la trompeta”.

Además, su sentido de pertenencia y agradecimiento a todo lo que ha conseguido gracias este proyecto, le impulsa a cada día trabajar en pro de éste y todos los niños y jóvenes que se benefician. Chistoni, quien hace aproximadamente 11 años estuvo como directora en el Núcleo de La Ceiba, en San Agustín; actualmente se encuentra en Ruiz Pineda, unos espacios que en agosto cumple un año remodelado, y que es el Núcleo modelo del país.

Z3D: ¿Qué le ha enseñado El Sistema?

PC: El sentido de pertenencia por esta institución, porque realmente El Sistema entra en zonas vulnerables, hace rescate colectivo de las sociedades decadentes, como decía el maestro Abreu, “te quita un arma y te entrega un instrumento musical”. El Sistema te aparta del ocio. Este es un mundo maravilloso, porque es un mundo muy competitivo, pero a nivel sano. El sentido de pertenencia que yo le tengo a El Sistema de Orquestas es muy grande, esta es mi casa, mi hogar, yo nací aquí, yo crecí aquí. Mi identidad se formó en El Sistema de Orquestas. Yo me llevo los valores que el maestro nos dio, el sentido de responsabilidad.

Z3D: ¿Qué le regalarías a El Sistema en su Aniversario?

PC: Le regalaría la reciprocidad de atender a muchos niños, de buscar la manera de forjarles un futuro a corto tiempo, porque es lo que hicieron conmigo. Yo tuve una cantidad de profesores maravillosos, del mejor nivel, sin pagar ni un centavo. Me siento en el deber de retribuirle esto a El Sistema, que es el aprendizaje que me dieron, y dárselo a otros niños. Creo que eso es lo más importante, hacer lo que el maestro Abreu nos acostumbró a hacer durante muchos años. Sembrar, cosechar, y volverlo a hacer.

Z3D: ¿Cuánto de lo que El Sistema le enseñó pone en práctica con sus hijos?

PC: Este proyecto es un modelo a seguir, mi esposo es músico, es cornista de la Orquesta Sinfónica de Venezuela y mis hijos, también forman parte de El Sistema, pero en otro Núcleo. Para mí El Sistema lo es todo, mi casa, y cómo no dejarles esta herencia a mis hijos. El niño tiene un año con la trompeta y la niña dos años con el violín. Entonces, cómo no dejarles a ellos este legado que nosotros vivimos, que nosotros palpamos.

Z3D: ¿Qué es lo más difícil para ti de ser madre?

PC: Creo que la parte donde existen los altercados para ellos. No queremos que ellos sufran y buscamos la manera de canalizar y manejar estas situaciones. Enseñarles que los fracasos son parte de la vida, y eso los hace progresar como personas, ser independientes, adquirir su propia identidad. No quisiera que sufrieran, pero sé que es parte de la vida, y nosotros tenemos como padres, que buscar la manera de trabajar eso a nivel psicológico, de que no todo es ganar. Que a veces se pierde y a veces se gana.

Z3D: ¿Cómo hace Paola para compaginar su trabajo en El Sistema, la casa, y la crianza de sus hijos?

PC: Es super difícil. Nosotras como madres, hablo en general, siempre estamos aprendiendo. No nacimos con un manual, no tenemos un bebé y aquí está. Léete esto y ya. No es así.

Yo tengo un trabajo muy fuerte, siempre estoy en actividades muy movidas dentro de El Sistema. Aparte de eso la educación de mis hijos, que van muy bien. Nosotros siempre hemos tenido una buena relación con ellos a la hora de comunicarnos. Yo les digo, si no aprenden y no hay nada en el cerebro, no hay nada, no va a haber nada. Eso les va a dar el entendimiento para muchas cosas dentro de la música también. La música es matemáticas. Tienes que saber contar, y eso te lo va a dar la matemática en la escuela. Todo va de la mano. No es fácil, tratamos de organizarnos para que ellos tampoco sean irresponsables con sus actividades.

De verdad no es fácil, pero gracias a Dios son niños que siento que han sido muy bien educados, con muchos valores, y nosotros los aislamos de las redes sociales.

Independientemente de que uno vaya de la mano con ellos, son ventanas que uno desconoce y en su propia habitación, en su propia casa se te pueden perder.

Buscamos que todo el tiempo estén ocupados, en la mañana en la escuela, en la tarde en la música, en la noche llegamos a hacer tareas y a dormir. No hay tiempo de ocio. Yo creo que ser padres es muy fuerte. Es importante y prioritario para un futuro exitoso. Somos padres jóvenes, ambos tenemos 31 años. Somos iguales, músicos de El Sistema. Y nada, estamos abrazadas con todo lo que es el proyecto del maestro Abreu, llevando a nuestros hijos de la mano con este gran objetivo que el maestro tiene a futuro, porque a pesar de que se hayan cumplido muchas cosas, se siguen cumpliendo mayores metas que se colocan en El Sistema de Orquestas, siempre con la misma visión del maestro.

Z3D: ¿Cómo defines a las madres venezolanas?

PC: Guerreras, luchadoras, emprendedoras, maravillosas, entregadas, apasionadas. Creo que realmente esos calificativos son los más indicados para las madres venezolanos y más en situaciones donde sabemos que no es fácil lidiar todos los días.

Z3D: ¿Qué enseñanzas quisieras dejarles a tus hijos?

PC: ¡Wow! Me gustaría dejarle el sentido de pertenencia que tengo yo con El Sistema de Orquestas, que es algo que el maestro Abreu me dejó. Dejarles ese compromiso. Eso es lo que me gustaría dejarles a ellos, que vean que esto va más allá de un hobbie, es una carrera profesional, que, si ellos están privilegiados ahorita y tienen profesores, el día de mañana que otros Núcleos estén creciendo y no tengan profesores, ellos ayuden y retribuyan, así como lo estoy haciendo yo, y lo hizo el maestro Abreu.

Z3D: Mensaje a todas las madres de Venezuela en su día

PC: Que sigan guerreando. La madre venezolana es una madre auténtica en Latinoamérica, una madre que sale a luchar, que sale a recorrer y a tragarse el mundo si es posible, para darle lo mejor a sus hijos. Que sigan independientemente de todos los obstáculos que se consigan en el camino, porque esas ganas y esa perseverancia es lo que nos identifica como mujer venezolana, lo que nos genera una identidad propia. Tenemos que seguir para adelante luchando y seguir arraigada a nuestros valores, nuestros principios, nuestras culturas y cosechándolo en nuestros hijos, que van a ser los futuros padres.

Fotos David Urdaneta

Video Kristy Vásquez y Carmen Salas

Agradecimientos a El Sistema (Núcleo Ruiz Pineda)

