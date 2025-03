Manuel Camero: Mi primera inspiración, sin darme cuenta, fue Dios

Suscríbete a nuestros canales

Un artista perteneciente a una generación de músicos que apuestan por su talento y por Venezuela. Manuel Camero se formó en el Conservatorio de Música Vicente Emilio Sojo de su ciudad natal, Barquisimeto. Allí recibió clases de teoría y solfeo, armonía y piano complementario. En más de 30 años de carrera artística ha representado a nuestro país en escenarios de Alemania, España, Aruba, Colombia, México, Paraguay, Italia, Sudáfrica, Mozambique y Vietnam. También ha publicado cuatro producciones musicales: Criollísimo, De todo un poco, Mi arpa, mi piano y yo y 1,2,3 Grabando.

Z3D: ¿Qué te inspiró a dedicarte a la música?

MC: Mi primera inspiración, sin darme cuenta, fue Dios. Él me dio el talento y me mandó a esta tierra a ser músico. Mi segunda inspiración fue mi papá. Fue un músico de carrera por un tiempo y desde pequeño lo vi en esos “andares”.

Z3D: Tocas arpa, cuatro y piano. ¿Cómo empezaste a tocar el piano y qué es lo que más te gusta de este instrumento?

MC: Siempre digo que soy un pianista por accidente porque mi instrumento principal es el arpa. En mi carrera como arpista hice un curso de armonía moderna o armonía contemporánea con un profesor que se llama Silvio Rocha. Él daba el curso con el piano al lado y en todas las asignaciones tenías que tocarlo. Obligatoriamente tuve que tocar piano. Ahí le tomé el gusto a este instrumento. Es un instrumento muy completo, muy diverso y en el que se puede hacer cualquier tipo de género. Además, tiene un poco de relación con el arpa porque se practica mucho la independencia. Por eso se me hizo un poco más fácil.

Z3D: ¿Cuál es la importancia del piano en el mundo de la música?

MC: Es importante porque es un instrumento muy diverso y con una característica que no tienen otros instrumentos. Es un instrumento acompañante, se pueden hacer melodías, armonías, rítmicas y cualquier cosa. Hoy en día hay teclados que son parecidos al piano, pero se pueden generar sonidos de otros instrumentos. Lo que lo hace ser muy completo. Al oír cualquier música vemos que alrededor del 80% tiene el piano. En la salsa, el merengue, la música venezolana y en cualquier tipo de género musical del mundo está el piano incluido. El instrumento se hace notar porque está en todos los géneros musicales.

Z3D: Decidiste formarte en el área musical, ¿en tu opinión cuál es la importancia de fusionar la parte empírica con la formación académica?

MC: Desde niño o adolescente estaba decidido a ser músico y a vivir de la música. Por eso, cuando salí del liceo viajé desde Guárico hasta Barquisimeto. Con el fin de formarme como músico. Aunque ya tocaba empíricamente el cuatro y el arpa. En Barquisimeto empecé a estudiar en el conservatorio de música Vicente Emilio Sojo. Es importantísimo fusionar lo empírico con lo académico. Siempre le digo a mis alumnos que no solo lo empírico es favorable o solo leer partituras sin ser empírico es favorable. Lo ideal es la combinación de ambas cosas. Es lo más cerca de la perfección, aunque nunca seremos músicos perfectos. Siempre vamos a tener debilidades en algunas áreas, pero al ser empíricos y académicos llegamos a tener la capacidad de tocar una canción sin leer un papel, por ejemplo, o leer cualquier partitura. Ese es el camino ideal de un músico integral y completo.

Z3D: Comparte alguna experiencia inolvidable dentro de tu trayectoria como músico.

MC: Son más de 30 años de carrera musical y hay muchas experiencias inolvidables. Cada viaje fue una experiencia inolvidable de conocer el mundo. Si me piden solo una, voy a nombrar cuando gané el festival en Villavicencio. Fui como arpista a un torneo de música llanera que es muy importante, el más importante de ese género de la música llanera que se hace en Villavicencio en el 2009. Fuimos representando a Venezuela a competir con músicos venezolanos y colombianos y ganamos. Traer ese premio a Venezuela fue una experiencia inolvidable.

Z3D: ¿Cuáles son tus próximos proyectos?

MC: En la actualidad, soy pianista de una artista que se llama Mabel, que canta merengue y estamos muy dedicados a impulsarla en su carrera. Es un proyecto que me tiene muy contento y con el que tengo gran sentido de pertenencia. Ella es una hija musical, le estamos dando clases desde hace un tiempo y hemos visto su gran avance. En lo personal, seguir haciendo música y producciones musicales. Tengo pensado hacer videos de los próximos temas que voy a grabar. Algunos míos, otros conocidos. No es un proyecto puntual, simplemente es no parar de hacer música, seguir creciendo como músico y estudiando porque esta carrera es infinita. Mi profesor decía que para ser músico completo hay vivir dos veces. En esto no se para.

Z3D: ¿Cuál es la labor que realizas en la fundación Corazón Llanero?

MC: Soy arpista, es un proyecto muy bonito donde se enaltece el folklore llanero venezolano y donde la punta de lanza son los niños. Hemos hecho programas de participación infantil. Han sido varias ediciones infantiles y juveniles. Creo que próximamente se va a retomar el proyecto en estos meses. Es muy importante la labor de la fundación, sobre todo, con los niños.

Z3D: ¿Un mensaje para quienes desean aprender a tocar el piano?

MC: Ante todo, dedicación. Han tomado la mejor decisión como músicos. Considero que es el instrumento donde hay más campo de trabajo por la diversidad del instrumento. No se queden en un solo género. Cuando aprendan a tocar los pianos toquen de todo porque el instrumento da para eso. Así van a tener más posibilidades de trabajo. En general, requiere de mucha dedicación. Es un instrumento que da muchos beneficios, pero también requiere de mucho tiempo de estudio.

Preguntas rápidas

Una canción: Alabanzas a Dios

Un personaje que admires: Jesucristo

Un sitio en donde sueñas con presentarte: Más que un sitio específico un país, Japón

Una frase que te inspira: Cualquier versículo bíblico me inspira y me guía en mi vida

Un lugar de Venezuela para desconectarse: Canaima

