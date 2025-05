Aymara Ramos: La vida me puso el saxofón en todo el medio y quedé atrapada

Suscríbete a nuestros canales

Aymara Ramos es una talentosa y apasionada saxofonista originaria del estado Bolívar. Su destreza con el instrumento la ha llevado a convertirse en una figura representativa del talento femenino en el ámbito musical. En cada una de sus interpretaciones, transmite una energía maravillosa y una profunda conexión con el saxofón. En torno a la celebración del Día Mundial del Jazz conversamos con Aymara, un testimonio de talento y amor por la música.

Z3D: ¿Qué significa para ti poder tocar el saxofón y ser parte de la movida musical en el país?

AR: Ha sido una carrera larga y un trabajo de hormiguita para poder prepararme y al mismo tiempo ganar el cariño del público. Transmitir a través de mi saxofón me ha dado el gran privilegio de ser reconocida por lo que hago con tanto amor y dedicación. Por eso, siento una gran responsabilidad.

Z3D: El saxofón es un instrumento icónico del jazz. ¿Qué características crees que lo hacen tan emblemático de este género musical?

AR: El jazz es un género de expresión y el saxofón ha sido mi compañero ideal. La dulzura de su sonido y la capacidad de conectar directo al corazón. Su sonido es el más parecido a la voz humana. La versatilidad que presta para la improvisación por lo que se adapta perfectamente a la naturaleza dinámica del jazz. Hablar del saxofón, más que todo saxos alto y tenor, es hablar de jazz.

Z3D: ¿Crees que el saxofón tiene la capacidad de trascender barreras culturales como lo hace el jazz?

AR: Por supuesto, hoy en día el saxofón es utilizado para muchos géneros tan respetados como el jazz. Incluso el jazz también hace parte en dichos géneros porque de alguna forma ponemos frases jazzísticas en cualquier otro tipo de música. Lo que lo enriquece y le da cierto nivel musical.

Z3D: ¿Cuáles han sido los mayores desafíos y las mayores satisfacciones que has encontrado en tu carrera como saxofonista?

AR: Empezaré por los desafíos. El primero y el único es que no podemos parar de prepararnos. En medio de tanto caos debemos ser valientes para mantenernos estudiando, para ser cada vez mejores. Es un entrenamiento constante. La satisfacción más bonita es poder tocar el corazón de la gente a través de mi instrumento. La alegría que puedes ponerle a alguien cuando se enternece escuchándote es realmente indescriptible.

Z3D: En el contexto del Día Mundial del Jazz, ¿qué mensaje te gustaría transmitir sobre la importancia de este género musical y del saxofón en particular?

AR: Me gusta esta pregunta. El jazz ha sido el maestro por excelencia de cualquier músico en cualquier instrumento. Partir de este género musical para dar los primeros pasos en el saxofón es una base increíble para desarrollarse como saxofonista profesional. Pienso que no hay mejor forma de hacerlo. Con esto puedes estudiar más claramente todas las formas armónicas, melódicas, escalas, arpegios etc. ¡Más temprano que tarde empiezas a caer en las redes del jazz!

Z3D: ¿Cómo ves el futuro del jazz en Venezuela y el papel que pueden jugar músicos como tú en su desarrollo y difusión?

AR: Es un poco preocupante que el jazz prácticamente quedó para estudiar o para disfrutar solo con músicos. La industria musical actual ha desplazado este bello género, tan rico y sofisticado. Es importantísimo que los músicos en la actualidad no lo dejemos desplazado, que ofrezcamos en nuestro repertorio habitual un poco de esto. Mucho más a las nuevas generaciones. Ojalá podamos hacer "viral" el jazz.

Z3D: ¿Hay algún otro instrumento que toques o te interese aprender?

AR: Mi primer instrumento fue el teclado, ahora es mi segundo instrumento favorito, no aprendí como quería. La vida me puso el Sax en todo el medio y yo quedé atrapada.

Me encantaría poder retomar el piano porque es muy necesario para aprender armonía. Esto haría que pueda desarrollarme mejor en el saxofón, hablo de improvisación. Siempre es importante que un ejecutante de un instrumento melódico como el Sax, trompeta, flauta, entre otros, complemente sus conocimientos con un instrumento armónico. Para mí el piano es un instrumento precioso, me gustaría tocarlo alguna vez con cierta destreza.

Z3D: ¿Qué significa la música en tu vida?

AR: Yo diría mejor: que significa mi vida en la música. Sinceramente no sabría qué sería de mí sin la música. Esta es mi forma de vida desde que nací. Afortunadamente, tuve padres con excelentes gustos musicales que aún mantengo incluso en mi repertorio. Luego, apenas a mis 10 años ya estaba dando un concierto (tocaba el órgano). Estudié y me gradué de Lic. en Contaduría pública queriendo haber estudiado música. Me gradué con honores, pero dejé eso a un lado y seguí mi vida con la música. Es el único lugar donde quiero estar.

Z3D: ¿Tienes algún proyecto musical actual o futuro que quieras compartir?

AR: Romanza es Saxofón, Guitarra & voz: Una propuesta que nace el día en que nos conocimos Germán y yo. Nos enamoramos de todas las formas posibles y lo siguiente fue inevitable. Quisimos recopilar lo más lindo de la música latina, flamenco, jazz, bossa, bachata, pop, boleros, baladas y rock, interpretadas en saxo, guitarra y voz. Somos Aymara saxofonista y Germán guitarrista, músicos venezolanos enamorados de nuestro trabajo. Decidimos sonreírle a una coincidencia hermosa de la vida. Juntamos melodía y armonía y es aquí donde empieza una historia.

Preguntas rápidas

Personaje que te inspire: Rodrigo Asseo - Psicoanalista Mexicano.

Tu mayor sueño: Estudiar música formalmente.

Película inolvidable: La vida es bella

Lugar para desconectarse: Mis amigas

Frase de vida: Cada quien tiene sus propias batallas, sé amable.

Por Karla Guzmán Guzmán

Fotos Germán Cova

@germancova_photography

Coordenadas @aymarasaxofonista / (0424) 9309350

