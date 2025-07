Juancito: Vamos a seguir haciendo cosas para realzar la bandera

Suscríbete a nuestros canales

No sabes cuándo vas a hacer historia, hasta que lo logras. El comediante y creador de contenido venezolano, Juan Manuel Rangel, mejor conocido como “Juancito”, recientemente logró el récord mundial del podcast más largo del mundo, luego de lograr una transmisión de 43 horas ininterrumpidas a través de su canal de YouTube.

Su habilidad para conectar con las personas más allá de lo superfluo fue clave, no solo para lograr esta meta, sino también para el desarrollo de su proyecto “Desde cero”. Una idea que nació en medio de conversaciones profundas y espontáneas, en las que descubrió el potencial que tenía un formato de entrevistas en las que permitiera a los invitados abrirse emocionalmente y contar su historia desde sus comienzos.

El concepto fue plasmado en una libreta cuando aún vivía en Massachusetts —ahora hace sus sueños realidad desde Miami— y su lista de contactos no incluía tantos nombres conocidos, pero sí tenía una premisa que cambiaría el rumbo de su carrera profesional: hacer reír y conectar. Dos de sus habilidades, según cuenta.

Lograr una hazaña

Para superar el récord, “Juancito” tuvo que atravesar una preparación médica rigurosa, en la que su especialista le pidió bajar 10 kg de peso. Además de una planificación logística importante de al menos seis meses. Más de 50 invitados participaron en este encuentro, en el que artistas como Nacho, Marko, Luis Chataing y Akapellah dijeron presente.

Durante la titánica jornada, atravesó momentos de agotamiento extremo, pero estaba convencido de que tenía un propósito claro: demostrar que los límites existen sólo si los aceptamos, pero también si los podemos superar.

Más de 38.000 espectadores en simultáneo formaron parte de este reto. Más de 500.000 personas se conectaron. Números relevantes que se traducen en algo muy importante para Juan: logró que la comunidad latina y sobre todo la venezolana, lo estuviesen acompañando en un solo propósito.

Z3D: ¿Cómo combinas tu capacidad de conectar con el humor? JR: Para los que no saben, comencé mi carrera en el mundo del entretenimiento como comediante. Me preparé, hice un curso y luego participé en una gira con Marko, quien me dio la oportunidad de ser parte de su show. Lo que hago es utilizar lo que he aprendido de la comedia, para utilizarlo en mis entrevistas. Incluso, cuando hay algún momento difícil, trato de que la gente pueda reír.

Z3D: Durante la transmisión tuviste un momento de ansiedad y de muchas emociones. ¿Qué te ayudó a salir de él?

JR: Pensaba que nunca me había dado un ataque de ansiedad y mi esposa, que es terapeuta, me dijo que ya me había pasado en otras ocasiones. Fue horrible, porque pensaba más en lo que me faltaba que en lo que había logrado. ¿Cómo logré salir de eso? Llamamos a mi terapeuta y me ayudó a ponerme en el presente. Me enfoqué en no pensar que me faltaban 33 horas, sino en que ya había cumplido 10. Me dijo que pensara en entrevista por entrevista, en lo que pasaba en el momento. Pero realmente, el verdadero trance fue cuando faltaban 7 horas, que ya mi cuerpo no daba y ya no era una cuestión psicológica. Entonces renuncié fuera de cámara y le dije a mi equipo que no iba a salir más. Gracias a la bendición de Dios, a la fuerza que me dio el público, a la fuerza que me dio el equipo, Piter y todos, lo logré nuevamente.

Recuerdo que Piter me dijo: “Vamos adelante, huele el éxito”. Eso fue crucial para mí, porque entendí que ese era un momento de todos, de una gran comunidad, de gente buena haciendo cosas buenas y trabajando por un mismo fin.

Z3D: ¿Cómo huele el éxito para ti?

JR: El éxito huele a estar rodeado de las personas que amas, de gente profesional que hace todo desde el amor y la excelencia. El éxito huele a hacer lo que te gusta y ver que cada paso te lleva al lugar que deseas. El récord me enseñó que para lograr lo que sueñas no hay que entregarse al 100, sino al 300 por ciento.

Z3D: ¿Qué hiciste días antes de batir el récord?

JR: Me quedé en un hotel supuestamente para descansar, pero cometí un error muy grave. La ansiedad no me dejaba dormir y tomé pastillas de melatonina, magnesio y relajante, pero no cumplieron su objetivo. Al final no estuve despierto solo las 43 horas de la transmisión, sino unas 70 horas más o menos. Cuando llegué al récord ya estaba cansado porque no había dormido bien porque estaba haciendo los preparativos y ayudando a la producción en todo lo que podía. Además, antes y durante ese momento me quitaron las carnes rojas y solamente podría comer pechuga de pollo, fresas, uvas y suero. Eso fue lo único que consumí durante esos días.

Z3D: ¿Cuál fue la entrevista que más esperaste?

JR: Fíjate, todas las disfruté, con todas me divertí. Pero me pasó una cosa que no me esperaba y que fue algo maravilloso. Estaba que no podía más, que no aguantaba y el cariño del público fue muy importante. En las últimas horas, varios de los invitados tenían compromisos y los cancelaron para quedarse. En esos últimos momentos estábamos Luis Chataing, Piter Albeiro, Chente Ydrach de Puerto Rico, Aly Sánchez de Cuba, Leo Colina, Marko. Todos ellos tenían un compromiso muy grande ese día y dejaron de hacer sus cosas para estar conmigo y apoyarme.

Eso para mí fue wow, la foto que llevo siempre en mi cabeza. Porque luego del momento difícil que viví, luego lo que recibí fue cariño y apoyo de los grandes. Era muy lindo lo que estaba viviendo, había cero egos, sobraba el cariño y el amor. Todos estábamos en una misma sintonía para que se cumpliera el récord. Todos me dieron fuerza y ánimo. Si te soy muy franco, para mí ese es el verdadero récord: ver a latinos apoyándose unos a otros.

Z3D: ¿Qué sentimientos o emociones experimentaste durante esos últimos minutos?

JR: Me sorprendió ver a gente que no acostumbra llorar, llorando por lo que estábamos logrando. Eso me hizo pensar que lo que estaba pasando era más lindo de lo que había imaginado.

Z3D: ¿Qué fue lo primero que hiciste al llegar a casa? ¿Lograste recuperar el sueño?

JR: Fíjate, juré y perjuré que al salir de ahí iba a acostarme a dormir. Me quedé durante una semana en un hotel para descansar y fue imposible. Ese día del récord me acosté a las 12 de la noche, no logré irme a dormir de una vez. Imagino que la adrenalina no me dejaba dormir y me levanté al siguiente día como a las 7 de la mañana. Así me pasó por varios días. Vine a descansar realmente como a la semana. Z3D: ¿Qué se siente protagonizar un récord mundial? JR: Me llevo la idea de que era difícil o un poco complicado que nos uniéramos para hacer cosas grandes y me siento feliz como persona de saber que se logró reunir a tanta gente para hacer algo tan grande. El verdadero récord es saber que, por ejemplo, una persona me mandó un mensaje diciéndome: “Tenía demasiado tiempo siendo inmigrante sin sentirme orgullosa de ser venezolana y gracias a lo que hiciste, ahora me siento orgullosa de serlo”. El regocijo de cariño de la gente, ese sentirse orgulloso de ser latino, es muy bonito. Z3D: Después de tantos entrevistados, ¿quién está en tu lista de pendientes? JR: Me gustaría entrevistar a George Harris, Servando y Florentino, Nicky Jam. Son mis anhelos personales. Con muchos de ellos hemos conversado y planeado, cuando den el ok, lo haremos. Z3D: ¿Qué podemos esperar de ti, a nivel profesional, a partir de ahora? JR: Pueden esperar otra locura como esta o más grande. Aunque no como esta, no creo que vuelva a trasnocharme de esa manera (risas). Lo digo ahorita, espero no tragarme mis palabras. Pero sí te puedo asegurar que vamos a seguir haciendo cosas para realzar la bandera, para resaltar de dónde somos y demostrar que la mayoría de los latinos hacemos las cosas bien. Ahora ando cocinando un próximo proyecto, lo tengo que tener bien armado para poder divulgarlo; pero sí se viene algo mucho más grande con la mera intención de demostrar que somos gente de bien.

Por Wanda López

Fotos Cortesía

Coordenadas @byjuancito

