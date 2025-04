Receta de tres dulces típicos de Semana Santa

Suscríbete a nuestros canales

Los dulces típicos de Semana Santa pueden variar no solo de un país a otro, también de una región a otro dentro de un mismo país. En Venezuela, no es la excepción, lo que en algún estado se come en esta época, no necesariamente se come en otro, o se prepara con los mismos ingredientes ni de la misma manera.

Sin embargo, entre los dulces típicos más comunes se encuentran los preparados con coco, una fruta tropical rica en fibra, minerales, y vitaminas C, E y B.

¿Cuáles son los dulces típicos de Semana Santa?

Los más comunes, el arroz con coco, el dulce de lechosa, el cabello de ángel, el majareta, las conservas de coco, los buñuelos de yuca, y la jalea de mango.

Estas son opciones para disfrutar durante el tiempo que los católicos denominan, un tiempo de reflexión. Durante estos días, la mayoría de las personas se toman un descanso y comparten en familia, por lo que estas recetas serán unas opciones a tener presente para quienes quieran acompañar sus comidas con algo delicioso y característico de la Semana Mayor.

Majarete

Ingredientes

- Cocos secos grandes (2)

- Harina de maíz precocida (2 tazas)

- Leche de vaca (1 taza)

- Agua tibia (3 tazas)

- Papelón rallado (250 g)

- Palitos de canela (2)

- Clavitos de especias (9)

- Sal (1 cucharadita)

- Canela en polvo (al gusto)

Preparación

1. Partir el coco y extraer la carne blanca y cortar en trocitos. Luego hacer la leche de coco y licuar la carne blanca del coco con las 2 tazas de agua tibia. Colar y reservar solo la leche.

2. En una olla, mezclar 2 tazas de leche de coco, la harina de maíz, la taza de leche de vaca, los palitos de canela, los clavitos de especies y la cucharadita de sal. Remover vigorosamente a medida que se agregan los ingredientes para evitar que se formen grumos. Luego colocar en la cocina a fuego lento.

3. Cuando esté hirviendo, agregar la otra taza de leche de coco, el papelón rallado y dejar cocinar a fuego lento por 15 minutos o hasta que al pasar la cuchara se vea el fondo de la olla. Remover constantemente hasta obtener una consistencia de atol espeso.

4. Bajar del fuego y retirar los palitos de canela. Colocar en un molde hondo y dejar enfriar completamente, refiere Recetas Gratis

Besitos de coco

Ingredientes

- Papelón (225 g)

- Clavos de olor (3)

- Rama de canela (1)

- Agua (75 ml)

- Levadura química o polvo de hornear (1 cucharadita)

- Bicarbonato de sodio (1 cucharadita)

- Harina (225 g)

- Coco rallado (¾ taza)

Preparación

1. Poner la panela en una olla con el agua. Añadir los clavos de olor y la ramita de canela. Cocinar a fuego suave hasta que la panela se disuelva bien en el agua y no queden grumos. Remover de vez en cuando para que se disuelva mejor. Retirar del fuego. Reservar un poco del almíbar obtenido para pincelar los besitos de coco una vez horneados.

2. Retirar los clavos de olor y la canela. Separar una pequeña parte del almíbar en la que añadirás el polvo de hornear y el bicarbonato. Remover bien para deshacer posibles grumos.

3. Añadir dos cucharadas de harina y una de coco y mezclar bien.

4. Mientras agregas los ingredientes, ve alternando entre el almíbar de papelón, la harina y el coco. Sigue así y ve removiendo entre medias hasta terminar con todos los ingredientes.

5. Precalentar el horno a 180ºC. Forrar una bandeja con papel de horno. Con una cuchara o espátula tomar pequeños montoncitos de masa y formar los besitos de coco, aplanando un poco la masa y separándolos entre sí, pues suelen hincharse al hornear. Cocinar en el horno a 180ºC con calor arriba y abajo durante 15 minutos.

6. Dejar enfriar en una rejilla y, mientras están aún calientes, pincelar con el almíbar de panela reservado.

7. Una vez fríos los besitos de coco caseros, guardar en una lata hermética para disfrutar de este dulce típico, cuando gustes.

Freepik

Arroz con coco y leche condensada

Ingredientes

- Arroz (1 taza)

- Agua (2 tazas)

- Coco deshidratado (100 g)

- Leche condensada (1 lata)

- Canela en polvo (1 pizca)

- Nuez moscada (1 pizca)

- Leche de coco (100 g)

- Leche de coco (1 lata)

Preparación

1. Lavar el arroz muy bien.

2. Cocinar el arroz hasta que esté bien suelto con las dos tazas de agua.

3. Cuando el arroz esté completamente cocinado agregar la leche de coco y la leche condensada. Cocinar durante 20 minutos a fuego bajo y añadir un poco de canela y nuez moscada rallada.

4. Al transcurrir los 20 minutos, retirar del fuego y agregar el coco rallado, mezclar muy bien y dejar enfriar.

5. Servir y degustar este dulce típico de la gastronomía venezolana.

Freepik

