Formas de incluir la biblioteca en la decoración

Suscríbete a nuestros canales

La biblioteca más que un mueble para almacenar y conservar libros, puede convertirse en un accesorio importante de la decoración.

Si eres amante de la lectura, lo lógico es que quieras tener la biblioteca de tus sueños, pero si, además, te encanta tener la casa en orden y ambientada de alguna manera específica, te compartimos algunas recomendaciones, la tendencia es dejar volar la imaginación y probar lugares creativos para guardar los libros. Recuerda que lo importante es que este sea un lugar cómodo, divertido y moderno, que ayude a fomentar la lectura.

Bibliotecas de madera

Esta es una de las opciones más utilizadas, pues tiene la ventaja de que se pueden adaptar a múltiples estilos con un toque de belleza. Las hay de modelos juveniles, artísticos, clásicos, convencionales y más. En muchos lugares venden bibliotecas de madera prefabricadas que se pueden adaptar a algún especio en tu hogar como en la sala e incluso en la habitación. En caso contrario, se pueden elaborar acorde a las medidas y respetando el diseño que deseas.

Prácticas y económicas

No tener el dinero suficiente para mantener una inmensa biblioteca no es excusa para no tenerla. Puedes optar por reciclar materiales como madera, armar unos estantes con la forma que desees y así ordenar tus libros de una manera original, en el lugar que tengas disponible para ello.

Freepik

Más opciones

- Extravagantes. Son un estilo que combina elementos artísticos y abstractos. Si en tu hogar predomina la creatividad, estas bibliotecas son ideales para que puedas destacarte y decorar con mucho ingenio. Se recomienda para los hogares donde hay niños y así enamorarlos del hábito de la lectura.

- Espaciosas. Asegúrate de que la vista genere una sensación de cantidad, pero también de amplitud. Una biblioteca con exceso de libros, amontonados o desordenados no inspira un ambiente ameno para distraerse con un texto.

- Mini bibliotecas. Si tienes un sitio muy reducido y no hallas dónde meter los libros, aprovecha los espacios de los muebles para colocarlos allí.

- Estilo vintage. Resulta una buena opción y lograrlo no es tan complicado, solo debes pintar las paredes en tonos beige y decorar con muebles envejecidos y un escritorio de madera oscura. No puede faltar algún cuadro antiguo en tono sepia y un globo terráqueo. Si quieres destacar alguna esquina, coloca una escalera de madera donde puedas apilar algunos libros y le dé un toque de diseño a la decoración.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube