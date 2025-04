Horóscopo del 14 de abril: Debes ser más flexible

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Hoy se presenta una cuadratura negativa con Marte. La situación no está muy bien que digamos. Parece que las decisiones que estás tomando no son las adecuadas ni tampoco son las correctas. Allí existen muchos errores y por supuesto los resultados son nefastos. Seguramente te encuentras muy afectado al ver que se perdió mucho tiempo y recursos para no lograr nada. Hay que ajustar y rectificar.

TAURO: El planeta Urano está pasando por tu signo astrológico y te mueve muchísimo las energías y así el Universo busca los cambios y las transformaciones necesarias para que evoluciones. Es el momento indicado para generar un crecimiento importante a través del poder que genera los ajustes para mejorar todo a tu alrededor. Hay que evitar problemas, deberás ser más flexible y así adaptarte bien a tu nuevo nivel de vida.

GÉMINIS: Estás influenciado por un sextil positivo con el Sol y la Luna. Las dos luminarias más importantes del sistema planetario te bendicen. Ahora tienes el apoyo y la energía positiva para que sigas desarrollándote de manera excelente. Todo se transformó para bien. Debes agradecer al Universo por esta apertura efectiva en tu vida. Los avances serán más fáciles y sólidos.



CÁNCER: El planeta Marte produce una conjunción poderosa en tu signo astrológico. Se activa todo tu ser interno con mucha energía y se conecta con tus emociones. Es un excelente momento para manifestar la fuerza de tus intensiones y lograr materializar lo que quieras en el plano físico. Las energías están a tu favor para darles un sentido directo y canalizarlas de manera más positivas.

LEO: Hoy tienes un sextil positivo con júpiter y definitivamente Dios te apoya. Él siempre está contigo ayudándote a crecer y desarrollarte. Te escucha en estos momentos y debes aprovechar esta gran conexión. Puedes ir a una iglesia o templo y arrodillarte. Conversar con Dios, es una experiencia única que permite elevar tu espíritu al máximo nivel. Pide salud, protección para ti y toda tu familia. Dios te sigue abriendo caminos.

VIRGO: En estos momentos tienes una oposición con el planeta Venus. Existen muchos problemas con la pareja y el amor. Te recomiendo en estos instantes no discutas, no busques conflictos, trata de manejar las cosas de una manera más civilizada y menos complicada. La situación se pudiera complicar más con elementos de violencia. Entonces, tienes que frenar eso y buscar de resolver la crisis con la comunicación.

LIBRA: Piensa muy bien lo qué vas a hacer. En estos momentos estás bajo una cuadratura negativa con Marte. Pareciera que la planificación que tienes no es la más adecuada. Deberías tomar mejores decisiones y pensar más en ti. Chequea todo de nuevo y busca donde pueden estar las fallas de tu plan de acción. Una vez localizado el error, se modifica y se avanza con atención. Todavía estás a tiempo, así que rectifica.

ESCORPIO: Estás viviendo momentos muy difíciles. Por primera vez en tu vida no sabes cuál camino tomar. Están abiertos varios caminos y cada día que pasa es más difícil la elección. Todo esto se produce por una oposición negativa con el planeta Urano, que hace que la confusión se mantenga y no se defina fácilmente con claridad tu norte. Lo importante es destacar que cualquier camino que tomes es muy bueno para ti y tu futuro.

SAGITARIO: El Sol te bendice a través de un trígono positivo. El astro Rey te ofrece sus energías y fuerza para que puedas continuar optimizando tu vida. También, es posible que se active un proceso de regeneración celular para que mejores la salud de manera más efectiva. Debes prestar más atención a tu cuerpo físico. Con salud se puede hacer todo. Tu enfoque deberá ser para desarrollar y luego mantener un equilibro a nivel físico.

CAPRICORNIO: En este momento tienes una oposición negativa con Marte. El planeta de la acción, no te está apoyando en estos momentos. Tienes que buscar las fallas para entonces rectificarlas y tener mejores resultados. No sigas perdiendo tiempo con actividades que no generan nada positivo a tu vida. Debes enfocarte mejor y estar más atento. Es importante para tu bienestar que impidas el avance de esta energía tan negativa en tu vida.

ACUARIO: Tienes el Sol bendiciendo tu camino a través de un sextil positivo, es una energía excelente para continuar avanzando. Hoy se abren los caminos en tu vida. Podrás continuar adelante con tus planes, alcanzar las metas de manera más fácil y sencilla. Tienes el apoyo del astro Rey, eso hay que agradecerlo. Lo más difícil quedó atrás.



PISCIS: Hoy Venus está en tu signo astrológico. Excelente movimiento de Venus para abrirte los caminos del amor y la pasión en tu vida. Así puedes disfrutar al máximo esta energía positiva espectacular que te va a permitir vivir momentos pletóricos con tu pareja. Organiza una velada espectacular con muchos detalles y espero que lo aproveches al máximo y sigas adelante. Dios te bendiga.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin