Algo anda mal en tu cerebro si de la noche a la mañana te deja de gustar tu platillo favorito: así lo alerta experta de la Universidad de Southampton

La alimentación es uno de los factores más influyentes en el organismo, por ello, lo ideal es que la persona establezca una rutina alimenticia balanceada, es decir, rica en vitaminas y minerales, con el objetivo de que el cuerpo cuente con todos los nutrientes necesarios para funcionar correctamente.

En ese sentido, comúnmente entre la variedad de platillos que existen en el mundo, en medio de la diversidad de culturas gastronómicas, la persona siempre tiene un platillo favorito, el cual se queda guardado en su memoria.

Por lo tanto, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Msn, la Dra. Kellyn Lee, psicóloga colegiada de la Universidad de Southampton indica que el de un adía para otro la persona no recuerda cual es su comida favorita es porque su cerebro no esta en las mejores condiciones.

"No quiere comerlo. Alguien que siempre ha disfrutado de un almuerzo de rosbif, de ninguna manera lo comerá. Ahora bien, esto puede deberse a que los sabores cambian, bueno, entonces lo que antes me gustaba ya no me sabe bien. Cambios sensoriales, como la textura de la comida. Así, la textura de la comida puede ser diferente para mí, y algo que antes me parecía bien en la boca ya no me parece bien, eso no es normal que suceda”, aseguró Kellyn Lee.

¿Olvidar cual es tu comida favorita puede ser una señal de Alzheimer?

Sí, es una de las señales principales que presenta el paciente cuando inicia a padecer dicha enfermedad, la cual de no ser controlada a tiempo con los medicamentos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

En definitiva, para mantener la memoria y el sistema cerebral en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

