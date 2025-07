¡Por tu salud mental! Esto es lo que más debe preocuparte hasta los 65 años: revelación asombrosa de la Universidad de Harvard

Suscríbete a nuestros canales

El estrés es uno de los factores más influyentes en la salud mental, ya que, el sistema nervioso se desequilibra por completo y el sistema cerebral se debilita, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas para la salud.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web Mayo clinic, padecer de enfermedades crónicas también afectan la salud mental, dado que, la persona tiene que hacer un cambio drástico en su rutina en todos los sentidos.

En ese sentido, según la información publicada en el portal web Lecturas, la Universidad de Harvard se ha encargado durante más de 10 años de estudiar en que se basa la felicidad del ser humano, con la finalidad de mantener estable su salud mental.

“Cuando miro hacia atrás me gustaría haber prestado más atención a la gente y menos a los problemas. Me encantaba mi trabajo, pero creo que era una jefa difícil e impaciente. Supongo que, ahora que lo mencionas, me gustaría haber llegado a conocer a todo el mundo un poco mejor”, aseguró Ellen Freund, participante del estudio realizado.

Foto cortesía de: freepik

¿Qué es lo más preocupante hasta los 65 años?

El trabajo es lo más preocupante para la gran mayoría de las personas, especialmente por el ingreso económico que requieren para cubrir los gastos cotidianos.

Por lo tanto, las preocupaciones durante la vejez deben ser mínimas para que la persona mantenga una salud mental establece.

Foto cortesía de: freepik

