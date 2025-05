Horóscopo del 14 de mayo: Vienen nuevos comienzos

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: El amor se hace presente en tu vida. En estos momentos sería muy interesante que realizaras alguna actividad para disfrutar con tu pareja. Venus es el planeta del amor y está pasando por tu signo astrológico activando esa poderosa energía. También estás conectado con el Sol y esto ayuda mucho a nivelar tus fuerzas y salud física. El Sol te hace brillar y Venus te está llenando tu aura de felicidad plena y amor infinito.

TAURO: Mercurio te libera de cualquier carga negativa. Puedes avanzar a mejor velocidad para crecer y desarrollar tus planes de vida sin obstáculos. Vienen nuevos comienzos y acontecimientos alternativos para seguir adelante. El Universo te pide que te enfoques en lo que en verdad deseas hacer, ahora con una visión al futuro de manera concreta y real, lleno de prosperidad y bendiciones.

GÉMINIS: Tienes una oposición con la Luna y es muy posible que te sientas desgastado a nivel emocional. Las cosas no están saliendo muy bien que digamos y te sientes desilusionado. No se pueden perder las esperanzas y recuerda que más adelante te puedes recuperar y vivir mejores momentos. Es el instante de levantar ese ánimo y buscar la manera de definir tus metas en el futuro para crear una nueva vida.

CÁNCER: Mercurio te respalda gracias a un sextil positivo. Esta es una influencia muy buena para ti en estos momentos y la buena comunicación es una herramienta que puedes utilizar para resolver tus situaciones. Funciona, incluso con las personas que son tus enemigos para poder entonces crecer y poder buscar siempre ser parte de la solución y no parte del problema. Debes aplicarla siempre y cada día tendrás mejores resultados.

LEO: El Universo te está obligando en estos momentos a que entres en acción y pongas en práctica todo lo que ya sabes de la vida. El planeta Marte está transitando por tu signo astrológico. Recuerda que vas a ser recordado por lo que hagas y no por lo que pienses que vas a hacer. Tu entorno quiere de ti resultados tangibles y también están esperando con atención para observar, cómo vas a solucionar la situación actual.

VIRGO: Hoy tienes una cuadratura negativa con la Luna que hace que estés dudando de tus capacidades y puedes inclusive pensar que no eres merecedor de la gloria. Has trabajado y luchado durante tanto tiempo y debes evitar el auto saboteo. Tienes que entender mentalmente que sí lo puedes lograr y que sí te lo mereces. Naciste para vencer y has ganado miles de batallas, siempre con la bendición de Dios.

LIBRA: En el día de hoy tienes un sextil positivo con la Luna. Dios te permite renovar fuerzas para continuar. Hay momentos difíciles, pero todo se pueden superar y vencer en el nombre del señor. Tienes mucho poder de voluntad y deberías activarte con impulsos para levantarte y continuar caminando en el sendero correcto de la luz. Todo está a tu favor y solo se espera una reacción positiva de tu parte para lograr la victoria.



ESCORPIO: Lilith hace una conjunción dentro de tu signo astrológico brindándote la oportunidad de mirar tu sombra y ver tus emociones más negativas para que puedas mejorar tu vida. Modificando esos procesos oscuros de tu alma podrías evolucionar. Debes optimar tu estilo de vida más sano y puedas avanzar en la vida de manera más positiva. Es importante dar gracias a Dios por la oportunidad que te brinda de ver tus lados oscuros.

SAGITARIO: La Luna pasa por tu signo astrológico. Esta energía te da ánimos para que continúes y sigas creciendo a nivel emocional. Existen situaciones a nivel de salud que te han afectado. Requieres ayuda para seguir caminando en el sendero de la felicidad. Todo lo ocurrido quizás te lleve a reflexionar sobre tu vida y las cosas que pudieras mejorar para tener un futuro más estable y tranquilo.

CAPRICORNIO: Hoy, Mercurio te está haciendo un trígono positivo. Influencia que te permite comunicarte mejor con los demás y poder también conversar mejor internamente para definir qué acciones debes tomar en la vida. Es muy importante entender mejor el entorno donde vives con tus seres más queridos. Escúchalos a ellos y piensa un poco en el colectivo para salir adelante juntos.

ACUARIO: Te felicito, te sientes mejor a nivel de ánimos gracias a un sextil positivo con la Luna que te permite volver otra vez a establecer un buen nivel de desarrollo emocional que te permite tener un grado de madurez elevado y te haga establecer de manera positiva y evitar un desplome o un colapso emocional. Estás mirando mejor el cómo mejorar las condiciones positivas de tu vida. Avanza con fuerza sin mirar el pasado.



PISCIS: Estamos bajo las influencias negativas de una cuadratura con la Luna, es muy posible que te sientas deprimido, triste y un poco amargado. Quizás desilusionado por todo lo que te está pasando, pero debes entender que esto es una crisis momentánea, no es permanente ni tampoco es tu estado final anímico, por lo tanto, tienes que continuar y sobrellevar este proceso con fuerza, seguir adelante.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin