Horóscopo del 31 de mayo: Estás en un proceso de reconstrucción a nivel emocional

ARIES: Finalizas el mes de una manera positiva, con dos sextil, uno con el Sol y otro con Venus. El amor se hace presente y empiezas a disfrutar de esta energía positiva. Te sientes querido y apreciado. Estás entrando en un proceso emocional positivo para seguir venciendo las energías negativas que se presenten en el camino. Tu futuro dependerá de tu amor propio y de la seguridad que tengas de ti mismo para lograr la gloria.

TAURO: Estás muy intenso con una cuadratura negativa con Marte. Es posible que las acciones que tienes pensado ejecutar estén erradas, y es el momento de rectificarlas. Mejor hay que chequear, revisar y organizar todo. Observa lo que estás haciendo para que puedas tener mejores resultados y menos equivocaciones. Los errores se pagan caros, con tiempo, que es lo más valioso que tenemos en esta vida.

GÉMINIS: Júpiter está en tu signo astrológico para brindarte protección y abrirte los caminos de la prosperidad y la abundancia. Esperamos no desperdicies esta energía y ahora puedas caminar sin perder el rumbo ni decaer tu ritmo de avances. Es importante que te conectes con el agradecimiento y puedas lograr un mejor flujo de energía, para tener mejores resultados y lograr las metas de manera más fácil.

CÁNCER: Se mantiene la energía y la vigilia gracias a un trígono positivo con Lilith. Siempre te mantienes enfocado en alcanzar tus logros. No permitas que nada ni nadie te desenfoque y te haga perder tiempo. Hay que avanzar de manera contundente y poder lograr la gloria del Señor en tu vida. Eres un ser especial que merece lo mejor de este Universo. Debes caminar por el sendero de la luz con seguridad y fe en Dios.

LEO: Estás bajo las influencias de un trígono positivo con Neptuno. En este momento Dios está de tu lado para ayudarte y protegerte, para que puedas avanzar. Estás en un proceso de reconstrucción a nivel emocional. Tienes que perdonar y sanar para que puedas fluir en tu evolución de manera más rápida. Debes agradarle a Dios por la ayuda que te ofrece para que estés bien y puedas seguir creciendo.

VIRGO: Tienes una poderosa cuadratura negativa con el Sol. En estos momentos debes cuidar mucho tu cuerpo físico y evitar alguna debilidad. Alerta para no darle espacios a las enfermedades. También debes evitar cualquier actividad que te genere un desgaste físico. Hay que cuidar tu integridad y cualquier acción que ponga en peligro tu vida. Presta mucha atención para impedir algún accidente doméstico. ¡Cuídate!

LIBRA: Hay que hacer un análisis completo de tus acciones y buscar donde está la falla para que puedas mejorar en los aspectos requeridos. Para esta labor te está ayudando una oposición con Quirón que permite ver mejor los errores. Siempre es bueno tener la posibilidad de verse a uno mismo y estar enfocado. Tienes que seguir superándote y pronto verás los beneficios de lo que haces. Celebra en grande.

ESCORPIO: No es un día muy positivo. Tienes una cuadratura negativa con la Luna y no te sientes bien. Tu estado de ánimo está muy bajo y debes hacer una mirada atrás y ver todo lo que has superado en esta vida. Es el momento de entender que eres un guerrero y has ganado muchas batallas. No te olvides de tu gran fuerza espiritual. Eres un vencedor y debes superar este mal día. Sigue adelante y jamás pares de caminar en el sendero de la luz.

SAGITARIO: Tiene un trígono positivo con Quirón. Tienes que hacerte algunas preguntas. ¿Estoy haciendo lo correcto con mi vida? ¿Qué resultados tengo hasta ahora? ¿Requiero hacer cambios en la actualidad? ¿Estoy conforme con lo que tengo? Son muchas preguntas, pero es necesario que las respondas y evalúes tus propias respuestas. La vida se está consumiendo y todavía hay tiempo para cambiar lo que vives.

CAPRICORNIO: En estos instantes tienes una cuadratura negativa con Venus. Seguramente puedas tener algunas circunstancias difíciles en el amor y no te recomiendo las discusiones con tu pareja. Deberías calmarte y relajarte para evitar alguna ruptura en la relación. Quizás más adelante puedas retomar algunos puntos de vista y resolver las diferencias. Pero ahora mismo, sería catastrófico para ambos. Es mejor evitar el conflicto.

ACUARIO: En estos momentos tienes una cuadratura negativa con Lilith y se te están trancando los caminos. Tienes que buscar la manera de establecer nuevas metas y entender que por el camino que estás transitando no es el correcto. Deberías verificar tus acciones. Calmarte, relajarte y avanzar en otro sentido. Por favor, ten paciencia y toma el control de tu vida de manera positiva. Piensa mejor antes de actuar impulsivamente.



PISCIS: Tienes una cuadratura negativa con el Sol y te resta mucha vitalidad corporal. Al mismo tiempo, estás generando grandes complicaciones negativas a nivel emocional. Deberías buscar la mayor calma posible y estar en paz, lo más que puedas. Habla con Dios, coméntale tus problemas y busca más armonía en tu corazón. Pide por tu salud física que es muy necesaria. Enfócate en resolver y volver a tener equilibrio.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin