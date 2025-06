Horóscopo del 8 de junio: Debes liberar y perdonar mucho de tu pasado

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: El planeta del amor, Venus, está a tu favor y puede darte grandes beneficios. Estás viviendo momentos especiales donde se puede manifestar energías positivas, llenas de pasión. Tienes que estar consciente del paso de Venus por tu signo y mantenerte alerta a las grandes oportunidades que se pueden manifestar en tu vida. En este periodo, podría nacer una excelente relación de pareja, para dar un cambio total.

TAURO: Lo tienes todo para poder avanzar con fuerza, pero siempre pasa algo que lo impide y que no permite el desarrollo total de la situación. Todo esto se manifiesta a través de una fuerte oposición con Lilith que todo lo complica y no te beneficia. Tienes que hacer un súper esfuerzo para lograr vencer esta energía y así superar todos los obstáculos que se presentan. Una vez más, debes sacar fuerza de tu alma y de tu espíritu.

GÉMINIS: Te encuentras con los influjos negativos. En esta oportunidad, la Luna, la tienes en el signo opuesto y te altera todo tu sistema nervioso. Quizás te sientas desvalorado y deprimido. Los resultados no son los más positivos que digamos y no es lo que esperas. No todo el tiempo se puede ganar. Hay momentos buenos y malos, te encuentras en un instante donde no fluyen las energías y hay que esperar nuevos cambios.

CÁNCER: Es el momento perfecto para hacer un análisis profundo de lo que ha sucedido durante este tiempo. Tienes un trígono positivo con Lilith y esta energía te puede ayudar a verte internamente y a realizar este maravilloso estudio íntimo. Podrías ver cómo están tus finanzas y tu situación familiar y partir de allí para lograr un enfoque global sobre tu vida. Hay que sacar cuentas y cerrar ciclos.

LEO: El Universo te está obligando en estos momentos a que entres en acción y pongas en práctica todo lo que ya sabes de la vida. El planeta Marte está transitando por tu signo astrológico. Recuerda que vas a ser recordado por lo que hagas y no por lo que pienses que vas a hacer. Tu entorno quiere de ti resultados tangibles y también están esperando con atención para observar, cómo vas a solucionar la situación actual.

VIRGO: Tu situación sentimental se empieza a estabilizar. Venus, el planeta del amor, te está ayudando con un trígono positivo espectacular. Ahora estás con más energías seductoras y con grandes posibilidades de concretar una relación amorosa estable. Todo está a tu favor y lo que queda es disfrutar de la velada y de la entrega de tu corazón a cupido, para que todo pueda fluir de manera fácil. Que el amor sea bendecido.



LIBRA: Tienes una oposición con Quirón. Existen fallas a nivel emocional que no te dejan avanzar ni progresar en la vida. Existen situaciones difíciles y traumáticas del pasado que requieren ser perdonadas y liberadas para que puedas lograr un avance significativo en tu evolución espiritual. Es hora de soltar emociones negativas y volver a tener paz en tu corazón. Es necesario volver al camino de la luz de la mano de Dios.

ESCORPIO: Alerta máxima en el amor, porque tienes activa una oposición negativa con el planeta venus. Estas energías pueden ocasionar grandes problemas con la pareja y debes guardar la calma para evitar males mayores. No discutas ni busques las confrontaciones. Es muy posible que exista una ruptura, en caso tal de no escuchar nuestros consejos. Mantén la calma y no caer en la provocación que puedas vivir hoy.

SAGITARIO: Hoy, la Luna te permite tener una conexión íntima con tu ser y así purificar tus emociones. Debes construir tu vida en bases sólidas como te gusta y deseas. La vida está en constante movimiento, debes liberar y perdonar mucho de tu pasado para seguir adelante con fuerza, integridad y paz interna. No acumules rencores, odios y mal sabor en tu corazón. Trata de eliminar esos sentimientos.

CAPRICORNIO: La poderosa Luna te hace un sextil positivo para activar tus emociones de manera espectacular. Hoy regresan a ti grandes momentos del pasado para ser revividos en tu memoria y así disfrutar lo ya vivido. Contempla la Luna, disfrútala y habla con ella para que siempre te escuche y sea tu cómplice confidente. La conexión jamás debe perderse. Es importante lograr que cada día estés más con cerca de su energía.

ACUARIO: Debes ser muy cauteloso ante una posible crisis en el amor y la pareja. La cuadratura negativa con Venus puede generar tensiones, por lo que es esencial mantener la calma y evitar la desesperación. Es fundamental alejarse de cualquier forma de conflicto o violencia en la relación. No es necesario discutir ni agravar la situación, en cambio, lo más sabio es cerrar ciclos, sanar, perdonar y liberar. El futuro traerá nuevas y mejores oportunidades para el amor y la armonía.

PISCIS: Estás pasando por el ojo del huracán. No es fácil la cuadratura negativa con el Sol. Sabemos que puedes con estas pruebas. Ahora serán más intensos los días y pronto se despejará el horizonte y se abrirán los cielos para que el Sol te bendiga y abra los caminos. Enfócate en tu salud de manera integral. No te compliques ni estés haciendo alguna actividad que ponga en riesgo tu vida. Mantente alerta y sigue adelante.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin