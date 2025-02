Mercurio hace que todo fluya a gran velocidad: Horóscopo del 13 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Todo se siente muy acelerado. Es que estás bajo las influencias positiva de un sextil con el planeta Mercurio que hace que todo fluya a gran velocidad y se concreten metas que ya estaban estancadas. Hay que darle gracias a Dios por permitir este momento lleno de procesos que permiten llegar más rápido a la gloria. Debes dejarte llevar y ser más flexible para que todo sea más fácil para el Universo y sus buenas energías.

TAURO: La Luna te bendice y te da toda su energía positiva a través de un trígono maravilloso. La vida te da la oportunidad de sanar tus emociones y de mantener la vida llena de alegría. En este mes tan especial busca la manera de compartir más con la familia y establecer grandes lazos de amor y de cariño, para disfrutar al máximo los afectos de tus seres queridos. Sigue adelante y disfruta para crear días especiales e inolvidables.

GÉMINIS: Debes limpiar tu alma. Conéctate mejor con las energías positivas del Universo. En estos momentos tienes un trígono positivo con el Sol que te trae beneficios a nivel de salud. Pide la oportunidad de seguir adelante con fuerza para avanzar en la vida. Es el tiempo de vivir libre sin ataduras de ningún tipo y solo debes cerrar ciclos. Ya está decidido, debes entrar en acción plena con la bendición de Dios.

CÁNCER: Hoy es un día muy especial, tienes un trígono positivo con Saturno. El Universo te permite consolidar tus acciones en estos momentos, para seguir en la vida de manera más estable. Tienes que proyectarte al futuro con una visión más positiva, para concretar tus sueños y alcanzar tus metas. Te felicito por la fuerza que tienes para seguir adelante y poder vencer los obstáculos que se desvanecen ante tu presencia.

LEO: Hay que tener mucho cuidado a nivel energético y a nivel de salud puesto que tienes una oposición con Plutón muy prolongada y te está haciendo muchísimo daño. El Universo te está pidiendo que hagas cambios y transformaciones en tu mente para que puedas avanzar en lo físico y puedas sanar. Hay que hacer trabajar en la raíz de los problemas que son las emociones internas del ser.

VIRGO: Por favor, es muy importante que guardes silencio y puedas evitar algunos problemas. Te encuentras en estos momentos bajo las influencias negativas de una oposición con el planeta Mercurio. La situación podría salirse de control. No hables mal de los demás y deja el chisme. No es una buena actitud para ti, el estar por allí hablando de más. Es importante callar y no meterse donde nadie le ha llamado. Su honor está a prueba.

LIBRA: Todo sale mal y ya no sabes cómo hacer para resolver los problemas del corazón. Al final es fácil de resolver, siempre entregando lo mejor de uno mismo. El amor se ve afectado por una oposición negativa con Venus. Esta crisis podría ser más complicada de lo que tú mismo crees. Es el momento de tomar una decisión y ver si hay futuro o no hay un porvenir con esta ilusión amorosa. Debes decidir qué hacer y resolver de una vez.

ESCORPIO: Saturno te apoya en estos tiempos para que consolides tus pasos. Estás disfrutando momentos espectaculares con un trígono positivo, pero necesitas fortalecer estas vivencias. Dios te bendice y te abre las puertas para lograr la estabilidad emocional. Después de muchos años de inestabilidad se logra un equilibrio y vas a estar bastante bien de ahora en adelante. Se espera de ti destellos de madurez que te permitan tener una vida más estable.

SAGITARIO: En este momento tienes una cuadratura con la Luna y vuelves otra vez a tener de ciertos problemas con tu autoestima y con tu estado de seguridad emocional. Pareciera que no estás de acuerdo con los cambios que están ejecutando en estos momentos. Debes prestarle más atención a lo que siente tu corazón y a lo que es más beneficioso para ti. Así lograrás estar firme en tus decisiones y no dudar más de lo que estés haciendo.

CAPRICORNIO: Hoy es un día difícil, con una cuadratura negativa con Lilith. Definitivamente es complicado estar resolviendo tus propios errores. Es natural ver el reflejo en los demás. Sin embargo, cuando nos vemos a nosotros mismo, se nos dificulta la percepción y no queremos afrontar los procesos internos. Abriendo paso a la evasión de nuestras realidades. Es muy difícil avanzar con la vista solo en lo externo.

ACUARIO: Se activó un trígono positivo con Júpiter. Dios te bendice y te abre todas las puertas para que selecciones un camino. Con esta acción podrás restablecer tu poder energético a través de la automotivación. Para restituir de nuevo el equilibrio en todos tus niveles de vida. Es importante que vuelvas otra vez a tus rutinas espirituales, para que esa energía se manifieste y puedas generar más paz en tu corazón.

PISCIS: La suerte no está de tu parte. Es el momento de tener un poco más de calma y no arriesgar más de la cuenta. En estos instantes, estás bajo las energías negativas de Júpiter a través de una cuadratura, que hace que la suerte se aleje de tu alma y no permite tu avance a la velocidad que deseas. Es mejor estar tranquilo por unos días, para evitar males mayores. La vida también requiere de días llenos de paz interior.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin