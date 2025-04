Así como una comida copiosa puede desvelarte, este alimento puede ayudarte a dormir mejor

Suscríbete a nuestros canales

Escoger qué alimento es más saludable para la dieta puede resultar sencillo según sea el objetivo o la meta a conseguir, sin embargo, cuando se trata del descanso o de lograr conciliar el sueño, es mucho lo que se debe aprender.

Resulta que no solo una comida copiosa puede desvelarte, también la ingesta de determinados alimentos puede alterar el ciclo del sueño, provocando insomnio y un mal dormir.

La buena noticia es que expertos en nutrición se han dedicado a estudiar el tema y han descubierto que existen alimentos que pueden ayudar a dormir mejor. En general, se trata de alimentos ricos en sustancias que favorecen la producción de la melatonina que es esencial para regular el sueño y mejorar el sistema inmune.

¿Qué alimento debes incluir en la cena para dormir mejor?

Así como una buena alimentación repercute en la salud digestiva o en la salud de la piel, por ejemplo; una mala alimentación puede acarrear en problemas que van mucho más allá de alterar o dificultar la digestión, también repercuten directamente en la calidad de vida y afectan la salud física y mental.

De hecho, hay comidas que relajan, favorecen la producción de melatonina, equilibran el sistema nervioso y preparan el cuerpo para el descanso, según refiere el sitio web Hola.

Una alternativa a tener presente son los frutos secos; ya que son fuente de melatonina y ácidos grasos omega 3, que pueden mejorar la calidad del sueño, refiere la inteligencia Artificial.

Revisa tu menú

Por otra parte, conviene incluir en tu dieta plátanos, pavo, pollo, huevos, yogures naturales, leche, queso, pescado azul, frutas del bosque y los antes mencionados, frutos secos, porque ayudan a preparar al organismo para segregar las sustancias necesarias que introducen al descanso.

De igual manera, el sitio web Cuídate Plus destaca que una alimentación saludable y equilibrada puede ayudar a dormir mejor por varios motivos tanto directos como indirectos. Indica Daniela Silva, responsable de la unidad de Obesidad Integral y Nutrición de Vithas Internacional “comer suficiente fibra vegetal en forma de frutas y verduras al igual que beber 1.5 a 2 litros de agua al día, ayuda a regular el tránsito intestinal evitando el estreñimiento lo cual también nos permite dormir mejor”.

Importante

Vale acotar que, no solo basta con aprender a escoger qué alimento favorece el descanso, también se debe tener en cuenta que ni comer mucho ni comer poco nos ayuda a dormir bien, y esto se debe a que el proceso de digestión no se lleva bien con el sueño, es decir, si el intestino está muy activo no favorecerá el descanso.

