Consumir vitamina C previene resfriados y reduce los niveles de estrés, esto dicen los expertos

Suscríbete a nuestros canales

Por años se ha dicho que la vitamina C puede curar o prevenir los resfriados, sin embargo, esto no está completamente probado, señala el sitio web MedlinePlus.

Por su parte, la web de Mayo Clinic informa que “tomar suplementos de vitamina C por vía oral no previene el resfriado común. Las pruebas también muestran que los beneficios de tomar suplementos de vitamina C en forma periódica para reducir la duración o intensidad de un resfriado son mínimos”.

Mientras que su ingesta permite regular de manera efectiva la producción de cortisol, la conocida hormona del estés, según los expertos.

¿Cuáles son los beneficios de tomar vitamina C?

Lo ideal es que la vitamina C se obtenga de los alimentos, pero de no conseguir la totalidad, es posible que el médico recete suplementos porque es esencial para el correcto funcionamiento del cuerpo, ayudando a la absorción de hierro, la síntesis de colágeno y al buen funcionamiento del sistema inmunológico.

Además, puede contribuir a reducir los niveles de cortisol, conocido como la hormona del estrés, debido a sus propiedades específicas respaldadas por estudios científicos, refiere la web de Infobae.

Freepik

¡Entérate!

Esta vitamina consumida de manera regular, según estudios, actúa como un antioxidante para contrarrestar los efectos del estrés en el cuerpo, gracias a que ayuda a disminuir los niveles de cortisol, especialmente después de episodios de estrés físico y mental.

Es decir, un aporte adecuado de vitamina C puede ayudar al cuerpo a manejar mejor el estrés y a recuperarse más rápido, y la razón es que esta vitamina al modular los niveles de cortisol, regula el funcionamiento de las glándulas suprarrenales, las cuales son responsables de producir esta hormona.

En conclusión, esta vitamina desempeña un papel importante en la gestión del estrés, mejorar el estado de ánimo y fortalecer el sistema inmunológico, por lo que ayudará a prevenir resfriados y gozar de buena salud física y mental. Vale acotar que, no basta con solo tomar vitamina C, también es esencial realizar ejercicios de manera regular, mantener una alimentación equilibrada y dormir mínimo ocho horas diarias.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube