Esta es la fruta con más vitamina C y no es la naranja ni el limón

Suscríbete a nuestros canales

Entre las frutas con más vitamina C se encuentran la naranja, el limón, el kiwi, las fresas, la lechosa y la guayaba. Esta última, sorprendentemente no solo contiene mucha agua y pocas calorías, es rica en vitamina A, E, D12 y sobre todo vitamina C; según los expertos, incluso más que los cítricos.

Incluirla en la dieta es altamente beneficioso porque esta vitamina es fundamental para el buen funcionamiento de los procesos biológicos humanos.

Importancia de la vitamina C

Muchas personas asocian esta vitamina con la prevención de gripes y resfriados, sin embargo, no es la única función que tiene. Ésta es necesaria para el crecimiento y desarrollo normal. Además, es un antioxidante que bloquea parte del daño causado por los radicales libres.

Por otra parte, es importante porque ayuda a la formación de colágeno, a la curación de heridas, a la absorción de hierro, y contribuye a la función del sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades.

Es decir, la vitamina C es fundamental para el organismo, y en vista de que el cuerpo no puede producirla, ni tampoco es capaz de almacenarla, se deben incluir en la dieta alimentos que la contengan, por ejemplo, la guayaba.

Freepik

¡A comer guayaba!

Esta fruta de origen tropical contiene 273 mg por cada 100 g de vitamina C, por lo que, según los expertos, aporta mucho más de la que el cuerpo necesita diariamente.

Los niños de 7 a 10 años deben ingerir diariamente 45 mg, niños hasta los 14 años 70 mg, adolescentes masculinos 100 mg, adolescentes femeninos 90 mg, mujeres adultas 95 mg, y hombres adultos 110 mg; según recomendaciones de la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria).

En tal sentido, comer guayaba es saludable porque además de contener fibra y potasio, que ayudan a regular el proceso digestivo y la presión arterial, también, posee propiedades antiinflamatorias que alivian los dolores en los pacientes con artritis. Esta fruta es sin duda, una excelente opción para incluir en la dieta de la familia bien sea fresca, en jugos, ensaladas de frutas, o hasta como postre.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube