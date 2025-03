Limpia y elimina cálculos de la vesícula con este remedio natural

Suscríbete a nuestros canales

Para limpiar y eliminar cálculos de la vesícula no es necesario entrar a un quirófano. Este pequeño órgano situado debajo del hígado y que se encarga de almacenar la bilis, un líquido producido por el hígado para digerir las grasas, puede verse afectado si algo obstruye el flujo de bilis por los conductos biliares, y suele ocurrir con los cálculos biliares. Es menos común, el desarrollo de cáncer en la vesícula, refiere MedlinePlus.

Cuando los cálculos biliares son pequeños y no requieren que se extraiga la vesícula, es posible que incluso no sea necesario ningún tratamiento; no obstante, siempre y cuando su médico lo apruebe, se puede recurrir a un remedio natural.

¿Cómo limpiar la vesícula?

Lo primordial siempre va a ser prevenir la aparición de cálculos o piedras como también se le conoce; y para ello, es fundamental reducir el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas y azúcares, y alcohol.

Cuidar la alimentación es esencial, además, de realizar un chequeo médico anual, sobre todo, si existen factores de riesgos, como la edad, sexo femenino, predisposición genética, pérdida rápida de peso, obesidad, enfermedad hepática, dieta rica en grasas y calorías, y algunos medicamentos, señala el sitio web Cuídate Plus.

Vale acotar que, una manera de limpiar los conductos biliares consiste en ingerir una mezcla de aceite de oliva virgen extra, zumo de limón y hierbas medicinales, durante algunos días.

Aunque no existe ninguna evidencia científica acerca de su efectividad, este remedio se ha popularizado incluso en las redes sociales, porque muchas personas lo usan y han conseguido alguna solución a su problema.

Freepik

La botica de la abuela

Además del remedio natural antes señalado, las abuelas también recomiendan probar el té de menta, el cual ayuda a aliviar el dolor que pueda causar la vesícula biliar y mejora su salud.

También se puede recurrir a la cúrcuma, pues posee propiedades antiinflamatorias y curativas que estimulan la vesícula para que produzca bilis y la ayuda a vaciarse. La recomendación es incluirla en la dieta a través de diferentes preparaciones, o beber diariamente una infusión, esto reduce la inflamación y el dolor de la vesícula.

Freepik

Hablan los expertos

Desde el sitio web Mayo Clinc indican que, aunque el aceite de oliva puede actuar como laxante, no hay ninguna evidencia que este tratamiento resulte efectivo. Además, acotan que la limpieza de vesícula tiene riesgos para la salud; por lo que antes de tomar la iniciativa de automedicarse, se converse con un médico acerca de cuál es el tratamiento adecuado según sea el caso.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube