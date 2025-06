Horóscopo del 12 de junio: Llegó el momento del desarrollo

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Después de tanto tiempo, vuelves a tener una recaída emocional. Estas emociones alteradas son producto de una cuadratura negativa con la Luna. Tienes que volver a mantener la calma. No es posible que cualquier proceso del pasado te desestabilice. Eso no tiene sentido. Debes madurar y cerrar ciclos del pasado para que seas fuerte y estabilices tus sentimientos. Hay que trabajar también los desapegos.

TAURO: Estás muy feliz, gracias a Dios. Después de mucho tiempo, ahora es el momento de celebrar. Esta sensación de alegría es por un trígono positivo con la Luna. Debes hacer esfuerzos para mantener este estado emocional por más tiempo. En todo caso, esta energía es muy positiva para ti. Sigue adelante, celebrando que ya todo lo negativo terminó y ahora forma parte de tu pasado. Sigue enfocado en tu futuro.

GÉMINIS: Tienes una cuadratura negativa del Nodo Norte. Tu mente insiste en tener dudas frente a las situaciones que estás viviendo y no debería ser así. Confía en ti, tienes que creer en ti mismo y tener mayor seguridad. Hay que mantenerse firme y sin miedo al futuro. Ya todo está decidido y debes ejecutar lo planificado. Dios siempre te ayuda en todo momento. En pocos días verás los resultados positivos.

CÁNCER: Dios te bendice con su presencia en tu vida a través del planeta Júpiter, que te brinda toda su calma, paz y estabilidad para tu vida. Son momentos especiales donde debes buscar su permanencia en el tiempo. Cultiva su amor en tu corazón y ábrete a recibir su esencia sublime para que puedas elevar tu vibración y encuentres la felicidad en tu interior. Dios es grande y eso jamás lo puedes olvidar.

LEO: Estás influenciado por un sextil positivo con el Sol y la Luna. Las dos luminarias más importantes del sistema planetario te bendicen. Ahora tienes el apoyo y la energía positiva para que sigas desarrollándote de manera excelente. Todo se transformó para bien. Debes agradecer al Universo por esta apertura efectiva en tu vida. Los avances serán más fáciles y sólidos.



VIRGO: En estos instantes tienes un sextil positivo con Lilith. Las circunstancias empiezan a tener una mejor claridad en estos momentos. Ahora puedes ver bien todo lo que pasó y puedes detectar cuáles fueron tus errores. Hay que agradecerle a Dios que te permite tener la sabiduría de saber en qué estás fallando para poder modificar esa conducta y poder avanzar con más fuerza y levantarte de las cenizas para volar.

LIBRA: La vida continúa y debes permanecer caminando con fuerza para terminar de llegar a la meta. No puedes ponerte triste. Sabemos que tienes una cuadratura negativa con la Luna. No es fácil, pero no puedes parar y ponerte a llorar por los errores cometidos en el pasado. Tienes que mirar adelante y visualizar tu futuro. Concéntrate en el porvenir y enfócate en lo más positivo de tu próximo nivel de vida.

ESCORPIO: La Luna te sonríe y te brinda la oportunidad de establecerte a nivel emocional. Estás bajo las influencias positivas de un sextil. Tu estado anímico se eleva y te mantiene en excelente estado. Tampoco queremos que te quedes allí en una zona de confort. Debes disfrutar y avanzar. No es bueno quedar mucho tiempo en la gloria. En la vida se viene a evolucionar y seguir caminando en el sendero de la luz.

SAGITARIO: Tienes activa una oposición negativa con el Sol y debes estar atento para no bajar la guardia a nivel de salud. Esta posición planetaria te resta mucha energía positiva y te puede llevar a un estado depresivo. Hay que subir de nivel y dejar atrás todos esos procesos que en el pasado te hicieron daño. El perdón es necesario, y hay que seguir adelante con el poder de Dios en tu camino. Cuida mucho tu salud y bienestar.

CAPRICORNIO: Estás atravesando un excelente momento a nivel emocional y te sientes con mucha seguridad en tus procesos. La mágica Luna te está ayudando a establecer un equilibrio en tu vida. Debes aprovechar y lograr mejorar tus vibraciones. Siempre es mejor afrontar y asegurar lo que sientes para luego expresarlo y demostrarlo. Llegó el momento del desarrollo y madurez, para que puedas ser verdaderamente feliz en la vida.

ACUARIO: Hoy es un día complejo, influenciado por una cuadratura desafiante con Lilith. Sin duda, enfrentar nuestros propios errores puede resultar complicado. Es natural percibirlos reflejados en los demás, pero cuando miramos dentro de nosotros mismos, la claridad se vuelve esquiva y evitamos afrontar nuestros procesos internos, abriendo espacio a la evasión de nuestra propia realidad. Avanzar se vuelve difícil cuando nuestra mirada se enfoca únicamente en lo externo.

PISCIS: La Luna te está ayudando en todo lo que ella puede para restablecer una armonía en tus emociones a través de un sextil positivo. Sabemos que estás pasando por momentos muy difíciles, pero es una excelente oportunidad para volver a tener paz en tú corazón y así tener un respiro. Es muy importante desarrollar estos procesos de integración emocional para superar los viejos recuerdos y cerrar ciclos más fácilmente.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin