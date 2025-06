Torta de chocolate sin horno y con solo tres ingredientes: prepárala en 8 minutos

Suscríbete a nuestros canales

La torta de chocolate es ese postre que se sirve frecuentemente en reuniones sociales como fiestas de cumpleaños o bodas, e incluso, como parte de las meriendas.

Si estás planeando consentir a la familia y no cuentas con suficientes recursos, no te preocupes, te compartimos una opción de Recetas Gratis en la que solo necesitas tres ingredientes para preparar una exquisita y esponjosa torta de chocolate. Además, no necesitas horno y puede estar lista en solo 8 minutos.

¿Qué necesitas para elaborar la torta de chocolate?

Ingredientes

- Cambur maduro (250 g)

- Huevos (3)

- Cacao en polvo (40 g)

Preparación

1. Pelar los cambures y colocar en un bol.

2. Aplastar los cambures con un tenedor hasta conseguir una especie de puré.

3. Cuando tengas el puré listo, añadir los huevos y mezclar bien con un batidor globo para obtener una mezcla homogénea.

4. Por último, añadir el cacao en polvo y mezclar bien hasta que obtengas una masa homogénea.

5. Verter la masa en los moldes que desees. Puedes utilizar un molde para horno y cocinar al baño María dentro de una olla o en taza para cocinarlos en la freidora de aire por 8 minutos. El tiempo de cocción puede variar dependiendo del recipiente, por ello para saber que la masa está lista, debes introducir un palillo de brocheta, si sale limpio la masa estará lista.

6. Una vez lista la torta, decorar, servir y disfrutar.

Tips

- Los cambures deben estar muy maduros, porque es el único ingrediente que le dará dulzor al postre. En caso contrario, puedes agregar 30 gramos de azúcar, miel o el edulcorante de tu preferencia.

- En caso que el puré de cambur quede con trozos, no es necesario deshacerlos, pues durante el horneado se van a deshacer y quedarán imperceptibles.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube