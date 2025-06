Horóscopo del 21 de junio: Es el tiempo de ser flexible

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: En este momento tienes una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Las circunstancias se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. Estás percibiendo que no tienes ningún apoyo del entorno. Debes ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión importante con Dios.

TAURO: Hoy tienes un sextil positivo con Júpiter y definitivamente Dios te apoya. Él siempre está contigo ayudándote a crecer y desarrollarte. Te escucha en estos momentos y debes aprovechar esta gran conexión. Puedes ir a una iglesia o templo y arrodillarte. Conversar con Dios es una experiencia única que permite elevar tu espíritu al máximo nivel. Pide salud, protección para ti y toda tu familia. Dios te sigue abriendo caminos.

GÉMINIS: Siguen los cambios, el Nodo Norte en cuadratura negativa pide espacio para lograr en estos momentos grandes transformaciones en tu vida. Todo sigue en constante cambio, se complica si pones resistencia y no logras cooperar. Es el tiempo de ser flexible y buscar la manera de acoplarte a los designios del Universo. Dios te ayuda a realizar los ajustes, pero eres tú quién debe evitar la resistencia y así hacer todo más fácil.

CÁNCER: Lilith te bendice con sus energías a través de un trígono positivo que te muestra tus sombras para que las aclares y puedas trabajar en tu ser de manera más positiva. Hay una gran oportunidad de vencer todas tus bestias internas y así liberarte de esas ataduras emocionales que tienes. Luego de salir con la victoria, entrarás en un periodo de gloria, paz y sosiego. Dios se manifiesta para ayudarte.

LEO: Todo está muy bien, menos el amor, que se encuentra pasando por una leve crisis y que no debes engrandecer más de lo que ya es. Es mejor buscar solucionar para que vuelvas a tu equilibrio emocional. En estos momentos estás sufriendo una cuadratura negativa con Venus, el planeta del amor. Esta energía te afecta y te está arrastrando a un conflicto que pudiera ser definitivo. Hay que ser sabio y no discutir.

VIRGO: Oposición con el Nodo Norte. Estás en un proceso muy confuso. La situación se puede complicar aún más. Se abren frente a ti todos los caminos y no sabes qué hacer ni qué camino tomar. No es fácil la elección. Estamos seguros que cambiarás tu vida para siempre. Cualquier decisión que tomes, será trascendental para tu vida y recordarás este momento como uno de los más importante.

LIBRA: Estás viviendo una cuadratura negativa con Júpiter. Esta posición planetaria te indica que no es el momento para las especulaciones ni tampoco para los juegos de azar. Debes pisar tierra y evitar malos entendidos. No entres en ninguna actividad especulativa que carezca de elementos sólidos y firmes. Estudia siempre mejor la situación y trata de caminar por lo seguro. Busca la manera de estar estable y tranquilo.

ESCORPIO: Tienes un trígono positivo con Mercurio. Esta energía te bendice y se abren excelentes oportunidades para restablecer la comunicación contigo mismo y trabajar el amor propio. Hay que renovar todo para entrar en un nuevo ciclo y cerrar con fuerza, firmeza y solidez. Viviste momentos de muchas pruebas difíciles. Todas superadas con la manifestación del amor en tu vida. Ahora, hay que reconstruir y avanzar.

SAGITARIO: Saturno te bendice a través de un trígono positivo. Se abre las puertas para consolidar todos los proyectos que inicies en estos momentos. Adicionalmente, hoy tienes una oportunidad para continuar adelante con fuerza y seguridad. Saturno siempre brinda respaldo. Todo lo que estás haciendo ahora tiene una presencia en tu vida por siente largos años. Piensa muy bien en lo que haces y proyéctate al futuro para avanzar.

CAPRICORNIO: Estás viviendo una oposición negativa con Júpiter. Esta posición planetaria te indica que no es el momento para las especulaciones ni tampoco para los juegos de azar. Estudia siempre mejor la situación y trata de caminar por lo seguro. Busca la manera de estar estable y tranquilo. No entres en ninguna actividad especulativa que carezca de elementos sólidos y firmes. Debes pisar tierra y evitar malos entendidos.

ACUARIO: Tienes una cuadratura con Venus y las circunstancias a nivel del amor no están muy buenas. La situación puede complicarse más y debes guardar la calma para evitar violencia y discusiones estériles. Debes relajarte lo más que puedas. Tienes que tener un alto nivel de madures y no perder el control emocional. Hay que prevenir males mayores. ¡Suelta!



PISCIS: Siempre te mantienes enfocado en alcanzar tus logros. Se mantiene la energía y la vigilia, gracias a un trígono positivo con Lilith. No permitas que nada ni nadie te desenfoque y te haga perder tiempo. Hay que avanzar de manera contundente y poder lograr la gloria del Señor en tu vida. Eres un ser especial que merece lo mejor de este Universo. Ahora debes caminar por el sendero de la luz con seguridad y fe en Dios.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin