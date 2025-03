Así debes aplicar el romero en el cabello para que crezca más rápido

Suscríbete a nuestros canales

La mala alimentación, el estrés y los cambios hormonales son las tres causas principales por las cuales el cabello no crece rápidamente, ya que, la cutícula se debilita, por ende, no ejerce su función. Además, los folículos pilosos se irritan, lo cual genera que el cuero cabelludo este sensible ante cualquier cambio.

En ese contexto, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Mundo deportivo, los cambios climáticos también influyen en el estado del cabello, puesto que, el exceso de humedad lo reseca y debilita. A su vez, los tratamientos químicamente invasivos hacen que la raíz capilar se dañe por completo.

Por lo tanto, existen múltiples opciones de productos comerciales para hidratar y acelerar el crecimiento del cabello, pero también hay fórmulas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

El romero contiene propiedades antioxidantes, antinflamatorias y estimulantes que ayudan al crecimiento del cabello. Asimismo, según la información publicada en el portal web Infobae, la referida planta mejora la circulación sanguínea, lo cual es beneficioso para los folículos pilosos.

¿Cómo aplicar romero en el cabello?

De acuerdo a la información reseñada en el portal web All things hair, lo ideal es hervir unas hojas de romero y luego dejar enfriar el agua, envasarla para posteriormente, aplicarla en el cuero cabelludo, desde la raíz hasta las puntas.

Lo más recomendable es que la persona deje actuar el producto mínimo durante 45 minutos y luego lave el cabello con el champú de su preferencia.

Cabe destacar, que la aplicación de agua de romero debe ser una vez a la semana o hasta que la persona obtenga el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cuero cabelludo.

En definitiva, si la persona desea lucir una melena sana y radiante se sugiere que establezca hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

