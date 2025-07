Lo dice médico de la Universidad de Harvard: esta es la cantidad de veces que debes comer para que tengas larga vida

Suscríbete a nuestros canales

La ingesta constante de alimentos saludables es indispensable para que el organismo cuente con los nutrientes necesarios para funcionar correctamente, por ende, lo ideal es que la persona establezca una dieta rica en proteínas, frutas, verduras y hortalizas, baja en carbohidratos para evitar picos de glucosa en la sangre.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web El confidencial, indica que una gran parte de la población está acostumbrada a comer cinco veces al día, dado que, tienen la percepción que mientras más alimentos consuman durante el día, el cuerpo tendrá más nutrientes.

Sin embargo, según la teoría del biólogo David Sinclair, no es necesario que la persona consuma grandes porciones de comida cinco veces al día, puesto que, suele generar desequilibrio en el proceso de absorción de nutrientes.

Foto cortesía de: freepik

¿Cuántas veces debes comer durante el día?

El experto en la materia, David Sinclair, indica que, en función de su experimento, ingerir una comida al día o máximo dos es ideal para el organismo.

"Si pudiera recomendar algo a todo el mundo, si solo pudiera decir una cosa, sería comer menos seguido. Antes solía recomendar come esto o aquello, pero en realidad creo que cuándo comes es tan importante como qué comes. Incluso más. Y he cambiado mi vida en consecuencia”, expresó el biólogo al referido portal web.

En definitiva, implementar rutinas de autocuidado alimenticio es indispensable para que el organismo se mantenga en óptimas condiciones, al tiempo que también es importante el consumo de agua para que este hidratado.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube