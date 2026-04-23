Arcos Dorados Venezuela promueve la lectura

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En el marco del lanzamiento de la nueva colección de Cajita Feliz Libros inspirada en El Chavo del 8, Arcos Dorados Venezuela reafirma su compromiso con la promoción de la lectura infantil como herramienta clave para el desarrollo educativo y emocional de los niños.

Como parte de esta iniciativa, el próximo 29 de abril, a propósito del Día del Libro, se realizará una jornada especial de cuentacuentos en la Fundación Mariana Flores Melo por la Lectura, un espacio diseñado para acercar a niños y familias al hábito lector de forma lúdica y significativa, ubicada en la Urb. Santa Paula del Municipio caraqueño de Baruta.

Con esta actividad, Arcos Dorados Venezuela ratifica su compromiso con la lectura como un puente que une generaciones, fortalece vínculos familiares y abre oportunidades para el desarrollo integral de la infancia.

Como parte de su compromiso con la educación y la promoción de la lectura, la compañía ha entregado más de 25 millones de libros en América Latina al cierre de 2025, cifra que supera los 30 millones de libros entregados al cierre del primer trimestre de 2026.

Una ventana al mundo

Para el profesor Mariano Herrera, representante de la Alianza por la Educación, movimiento nacional que congrega a organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado con el objetivo de elevar la calidad educativa y promover la permanencia escolar en Venezuela, la lectura diaria en casa desde muy temprana edad es crucial para el hábito lector.

“Hay que retomar la lectura como elemento de desarrollo de la comprensión lectora, como mecanismo de enseñanza y de aprendizaje sólido”, señaló Herrera. Asimismo, subrayó que el contacto temprano con los libros es un factor determinante para el éxito escolar, ya que fortalece las habilidades de lectoescritura.

“A través de los libros el niño puede entender que hay todo un mundo; no solamente ameno, de diversión y de placer por ver aventuras, sino también por la satisfacción de aprender gracias a la lectura”, puntualizó.