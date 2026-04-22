Global X, en alianza comercial con Laser Airlines anuncian vuelos directos a Miami

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A partir del 1 de mayo de 2026, la aerolínea estadounidense Global X en alianza comercial con LASER AIRLINES, iniciará vuelos directos y sin escala entre las ciudades de Miami y Caracas, dando continuidad a la apertura de la conectividad aérea entre Venezuela y los Estados Unidos de América.

Dicha operación será realizada con aeronaves Airbus A-320, con capacidad para 150 pasajeros, incluyendo 12 asientos en clase ejecutiva y 138 en clase turista, ofreciendo al mercado una alternativa moderna, eficiente y confiable para los pasajeros que viajan entre ambos destinos.

La nueva ruta contará con una frecuencia diaria, con miras de ampliar su oferta en las temporadas de mayor demanda de viajes.

El itinerario diario establecido para esta ruta será el siguiente:

· Miami–Caracas: salida a las 7:30 a.m. y llegada a las 10:45 a.m.

· Caracas–Miami: salida a las 12:30 p.m. y llegada a las 4:00 p.m.

La aerolínea ofrecerá otros beneficios en la ruta que prometen mejorar la experiencia de viaje, que van desde más equipaje por cabina, servicio de comidas y bebidas, refrigerios y bar abierto abordo. En clase ejecutiva contará además con ventajas como: embarque prioritario, acceso a salones VIP, 2 equipajes facturados de 23 kilos, refrigerios y comidas calientes, entre otros.

“Gracias a la Alianza comercial con Global X, esta operación representa un paso muy importante para seguir fortaleciendo nuestra conectividad internacional y responder a una demanda histórica del mercado. Miami es un destino clave para nuestros pasajeros, y esta operación nos permite ofrecer una alternativa directa, cómoda y competitiva, con atributos de servicio que elevan la experiencia de viaje”, expresó Eliana Verkooke, directora comercial de Laser Airlines en representación de Global X.

Para mayor información, pueden comunicarse a través de los números telefónicos 0412-266 26 37 y 0501-LASER00 (0501-5273700).

Nota de prensa

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