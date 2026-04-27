Cirion Technologies consolida su rol como habilitador de la conectividad internacional

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En un contexto de acelerada digitalización y creciente demanda de conectividad confiable, Cirion Technologies se consolida como el actor fundamental que conecta a Venezuela con la economía digital regional, gracias a una infraestructura robusta, neutral y de alta disponibilidad.

La transformación digital del país avanza, impulsada por la expansión de las redes de fibra óptica, la adopción masiva de servicios en la nube y el crecimiento de las aplicaciones intensivas en datos. En este escenario, Cirion ocupa una posición estratégica única: se estima que más de la mitad del tráfico de internet que sale de Venezuela transita por su infraestructura, lo que la convierte en el principal habilitador de la conectividad internacional del país.

“La transformación digital de Venezuela es una realidad y en Cirion tenemos un rol claro: habilitarla. Desde nuestra infraestructura -por donde transita una parte significativa del tráfico internacional del país- conectamos a Venezuela con los principales hubs digitales de la región, garantizando resiliencia, continuidad operativa y acceso a tecnologías como la nube, la inteligencia artificial y el edge computing. Nuestro compromiso es seguir siendo el aliado que permite a empresas y operadores crecer, escalar y competir en un entorno cada vez más exigente”, agrega José Francisco Guzmán, Country Manager de Cirion Technologies para Ecuador y Venezuela.

Como proveedor líder de infraestructura digital en América Latina, Cirion opera una red propia de fibra óptica terrestre y submarina que supera los 100.000 kilómetros, integrando redes metropolitanas y troncales, así como seis sistemas de cable submarino que conectan los principales hubs de la región con Norteamérica y el Caribe. Destaca el sistema South American Crossing (SAC), que integra a Venezuela en un anillo de baja latencia alrededor de Sudamérica, con rutas redundantes hacia Estados Unidos, lo que garantiza resiliencia y continuidad operativa.

"Aliados de los aliados"

La neutralidad de su arquitectura de red le ha valido el reconocimiento como el “aliado de los aliados”, al brindar capacidad por igual a carriers, ISPs, grandes empresas y organizaciones, permitiendo escalar operaciones de forma modular, optimizar costos y conectarse directamente a las nubes públicas. Esta neutralidad, combinada con su ecosistema de clientes y su interconexión con más de 160 centros de datos en la región, facilita el peering local e internacional, mejorando la eficiencia, la estabilidad y los tiempos de respuesta.

La propuesta de valor de Cirion en Venezuela se complementa con el centro de datos CAR1, ubicado en Caracas, que cuenta con más de 25 años de operación continua. Su infraestructura antisísmica, redundancia energética, diseño N+1 y operación 24/7 lo convierten en el centro de datos más confiable del país y en un nodo esencial para cargas críticas, en un entorno donde la continuidad operativa es un factor clave para la competitividad.

En línea con el Plan Nacional de Telecomunicaciones, que proyecta alcanzar 4 millones de conexiones de fibra al hogar (FTTH/GPON) para 2031, Cirion se posiciona como un habilitador clave para cerrar la brecha digital y desarrollar servicios avanzados basados en cloud, inteligencia artificial y edge computing.

Con una red resiliente y multirruta, dominio del tráfico internacional, operación continua y una escala panregional sin precedentes, Cirion reafirma su compromiso con Venezuela, conectando al país con los principales centros económicos digitales de la región y habilitando el crecimiento sostenible de empresas, operadores y organizaciones en un entorno desafiante.

Nota de prensa

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