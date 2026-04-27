PURINA Pro Plan presente en el Congreso Veterinario de León en Venezuela

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Purina Pro Plan®, marca del portafolio de Nestlé Venezuela, participó en la segunda edición del Congreso Veterinario de León, realizado los días 23 y 24 de abril en el Hotel Hesperia WTC Valencia, reuniendo a más de 1.800 médicos veterinarios provenientes de distintas regiones del país.

Reconocido como uno de los encuentros académicos más relevantes del sector veterinario en Venezuela, el Congreso Veterinario de León ofreció dos días dedicados al aprendizaje, la innovación y la actualización profesional. Durante el evento, destacados expertos nacionales e internacionales compartieron avances científicos, experiencias y tendencias que están marcando el rumbo de la medicina veterinaria, consolidándose como un espacio clave para el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento del ejercicio profesional.

“Para PURINA® es motivo de orgullo participar en iniciativas como el Congreso Veterinario de León, que impulsan la formación continua y el crecimiento del gremio veterinario. Desde la ciencia y la nutrición avanzada, trabajamos constantemente para desarrollar productos de alta calidad que contribuyan al bienestar integral de las mascotas”, expresó Julio Molina, Director del Negocio de Purina de Nestlé Venezuela.

Durante el congreso, la marca contó con un espacio de acercamiento donde los asistentes pudieron conocer el portafolio de PURINA® Pro Plan®, desarrollado con base científica para atender las necesidades específicas de perros y gatos en cada etapa de vida. Esta participación reafirmó el compromiso de la marca con una nutrición especializada, así como con el bienestar y la salud de las mascotas.

PURINA® Pro Plan® continúa acompañando al gremio veterinario mediante la ciencia, la innovación y la nutrición avanzada, promoviendo espacios como el Congreso de León que favorecen la actualización profesional y el intercambio de conocimientos, contribuyendo al desarrollo de la medicina veterinaria y la alimentación que impacta positivamente en la salud y calidad de vida de perros y gatos.

Para más información acerca de las iniciativas y productos de PURINA®, visita la página web de Nestlé Venezuela www.nestle.com.ve y sigue las redes sociales @nestlecontigo y @purinave.

Nota de prensa

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