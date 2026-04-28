EK trae al alcance de todos el poder todoterreno de la TX II 150

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Los lanzamientos de EK, Empire Keeway, este 2026 hacen que los apasionados de las motos alcancen el terreno y el modelo que quieran. Abril es el mes de la TX II 150, el nuevo integrante de la gama TX, con modernas especificaciones. Motor 150 c. c., 11 HP a 8000 rpm, transmisión sincrónica de 5 velocidades, suspensión trasera monoshock, luces LED, rin delantero 19, tacómetro digital, tanque de combustible de 13 litros, refrigeración por aire, puerto USB, carburada, sistema de arranque en frío eléctrico/automático, y freno de disco delantero para quienes buscan más equipamiento en la aventura de salirse del asfalto.

Las limitaciones de ruta no existen con la nueva TX II 150. “Su ingeniería de doble propósito permite un desempeño eficiente tanto en asfalto como en tierra. Además, tiene una estética inspirada en el enduro que proyecta fuerza en cada línea. Le hicimos un rediseño visual que complementamos con un sistema de iluminación LED para máxima seguridad y un tablero digital que garantiza una lectura clara y precisa en cualquier aventura”, la describió Alirio Plaza, gerente ejecutivo de comercialización de EK.

La novedad que salta a la vista es una parrilla de fábrica diseñada para que el motero ponga allí su maleta central EK, ideal para viajar o para llevar sus pertenencias en la ciudad. El monoshock trasero centraliza las masas y mejora la respuesta del chasis, ofreciendo un manejo más deportivo y estable. El nuevo diseño proyecta la imagen agresiva y moderna del enduro. La postura de manejo elevada ofrece una visión panorámica del entorno, dando seguridad.

Plaza asegura que la nueva TX II 150 es una moto divertida. “La ligereza y la respuesta del motor invitan a jugar con el terreno, generando una sensación de libertad al saber que no tienes que detenerte cuando el asfalto se termina. Gracias al sistema monoshock trasero, la moto absorbe las irregularidades del camino equilibradamente, el piloto siente estabilidad y control, mientras que el acompañante percibe una marcha suave y sin impactos bruscos, incluso en terrenos de tierra o asfalto irregular”, dijo.

El modelo número dos que lanza EK este 2026 tiene garantía de 1 año o 12000 km y ya está disponible en los más de 180 concesionarios de todo el país en colores negro, azul y rojo. Para encontrar el más cercano, solo hay que escribir el nombre de la ciudad o estado en el buscador de la sección Dónde Comprar de empirekeeway.com y aparecerá el listado más el mapa con la ubicación de cada uno.

Nota de prensa

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