El EK Day tercera edición mostró el nuevo todoterreno de EK: la TX II 150

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Por tercera ocasión, EK, Empire Keeway, hizo el EK Day, el test drive más grande del país, y esta vez reunió a más de 3500 apasionados de las dos ruedas en una fiesta de motores, samba y hermandad en el Pac-Man City Park, el karting de Plaza Venezuela. Como todo lo que la marca organiza, el EK Day tuvo una sorpresa que disfrutaron en primera fila quienes llegaron desde temprano: conocer ¡y probar! la nueva doble propósito TX II 150, el segundo nuevo modelo del año.

El estrenado integrante de la gama TX tiene modernas especificaciones: motor 150 c. c., 11 HP, suspensión trasera monoshock, luces LED, rin delantero 19, tacómetro digital, tanque de combustible de 13 litros, refrigeración por aire, puerto USB, carburada, sistema de arranque en frío eléctrico/automático y freno de disco delantero para quienes buscan más equipamiento en la aventura de salirse del asfalto.

EK Day se repetirá en el interior

Alirio Plaza, gerente ejecutivo de comercialización, aseguró que el EK Day es un día fabuloso. “Los primeros dos fueron un éxito y, por eso hoy estamos en el tercero. El EK Day llegó para quedarse, es la manera de conectar con el público porque no es lo mismo ver una moto en los concesionarios que manejarla, sentirla y, para quien no tiene moto, este es el mejor momento para convencerse de comprar la primera. Y, les doy otra primicia: no solo repetiremos el EK Day, sino que lo haremos en otras ciudades del país”, anunció.

Mil seiscientos entusiastas llevaron su licencia de segunda y lo dejaron todo en la pista; manejaron la TX 250GS, la RK 250, la Owen 200S, la nueva TX II 150, la V302C, la Thunder, la Superlight, la EK Xpress Lite, la EK Xpress 200S, la Outlook 300 XL, la Matrix II y la Matrix Lite. Los fanáticos de la alta cilindrada tuvieron las marcas premium QJ MOTOR y CFMOTO, con la SRK 400, SRT 550, la MT 450 y la NK 300.

Maneja con responsabilidad

EK también es seguridad vial y conducción responsable. El EK Day tuvo exhibición y venta de repuestos, accesorios, equipamiento y vestimenta, y cascos a precios inigualables con presencia de Súper Motos EK, el concesionario ubicado en Bello Monte, y Moto Top, el centro de servicios en Puente Hierro. Wilbani León, director de la motoescuela Motoprevención, y de Paramédicos INTT “Ángeles de la autopista”, dio una charla de manejo preventivo.

El EK Day construye legado; se configura como el evento motociclista más importante de Venezuela en el que moteros, el Team EK - con sus motoclubes agrupados por modelo - y las marcas más importantes quieren asegurar su lugar. En esta tercera edición, las financiadoras Chequia y Dale Play Services explicaron cómo comprar una EK en cuotas. También, estuvieron Grupo Amigo, La Vitalicia, La Protectora, KFC, La Montserratina, Rolda, chocolates Krön, y Colgate con las marcas Lady Speed Stick, Speed Stick y Max Fresh.

La ensambladora más grande y antigua de Venezuela, con 23 años de operaciones ininterrumpidas, convirtiendo Caracas en un gran circuito ¿y tú EK andas? El EK Day terminó con el ambiente fresco de una lluvia que a ratos cayó y alimentó el ánimo de los aventureros que comparten la pasión por la ruta y ruedan tranquilos con la garantía de 2 años o 20.000 km – varía según modelo – y el respaldo de la casa matriz Keeway Motor Group a Empire Keeway. En Instagram y TikTok, @empirekeeway.

Nota de prensa

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