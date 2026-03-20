¿El nuevo rostro de Hollywood?: Te explicamos de qué se trata

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La gala de los premios Oscar no solo reconoce las mejores películas de Hollywood, también es un escenario para la moda y la estética.

Actrices como Anne Hathaway, Nicole Kidman y Gwyneth Paltrow, además de lucir sus vestidos de diseñador, mostraron un rostro fresco y natural, que los cirujanos estéticos definieron como “El nuevo rostro de Hollywood”.

Esta nueva denominación está caracterizada por un rostro con ojos abiertos y descansados, así como cejas levemente elevadas. Lo complementan una coordinación entre pómulos y la zona media del rostro.

Para lograr este tipo de rostro hacen faltan algunas intervenciones estéticas que conservan el aspecto natural de las facciones de la cara como la cirugía de párpados inferiores o aplicación de rellenos en el surco lagrimal.

Igualmente, los expertos en belleza y estética sugieren el lifting estratégico, el uso selectivo de rellenos y el estímulo de colágeno y los mini-liftings o técnicas profundas de reposicionamiento facial.

Cirujanos consultados por el portal de noticias Infobae comentaron que la nueva tendencia es preservar la estructura natural del rostro pese al paso de los años.

El peso de ser famosa

Recientemente, Cameron Díaz re refirió a los cánones de belleza establecidos por la sociedad y cómo impactaron en su experiencia personal.

“Soy absolutamente víctima de todas las objetivaciones y explotaciones sociales a las que las mujeres están sometidas. Yo misma he caído en todas ellas en ciertos momentos. Es difícil no mirarse a una misma y juzgarse según ciertos marcadores de belleza”, manifestó la actriz.

La artista señaló que hoy en día tiene una perspectiva diferente de su cuerpo, ahora lo trata con respeto. “¿Por qué voy a menospreciarlo y ser mala con él cuando me ha llevado hasta aquí?”, se cuestionó.

Finalmente, lo que ha quedado claro es que las famosas de Hollywood se cansaron del exceso de botox para verse bellas.

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