Whoopi Goldbeerg hace escandalosas declaraciones

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La inolvidable actriz Whoopi Goldbeerg dejó a más de uno con la boca abierta, pues confesó que tiene sus escapaditas y no precisamente para tomar el té con amigas.

La señora, de 70 años, declaró que disfruta de su sexualidad con encuentros casuales, sin ningún tipo de compromiso sentimental, luego de pasar por tres matrimonios.

Estas declaraciones las realizó durante la transmisión del programa The View, en la que la que una mujer confesó que, pese a tener una relación estable, extrañaba la soltería con los escarceos casuales y las salidas de noche.

Whoopi no tardó en reaccionar y manifestó: “Hago mis escapadas cuando las necesito, pero no estoy casada con nadie y no tengo responsabilidades”.

La ganadora del Egot (Emmy, Grammy, Oscar y Tony) también expresó que sale a bares a socializar como parte de su rutina.

En entrevista anteriores, la monja de “Cambio de hábito” señaló que no todas las personas están hechas para sostener relaciones de pareja.

“Algunas personas simplemente están hechas para ser encuentros de una noche (…) No quiero vivir con nadie. Tengo mucha gente a la que quiero, pero no necesito que vivan conmigo ni que duerman conmigo”, apuntó Whoopi Goldbeerg.

Whoopi Goldbeerg pasó por el altar tres veces. En la primera unió su vida con Alvin Martin, fruto de esa relación nació su única hija Alexandrea.

Posteriormente, contrajo nupcias con David Claessen, con quien duró dos años (1986-1988) y finalmente, se lanzó al agua con Lyle Trachtenberg, el amor se mantuvo por 12 meses. (1994-1995)

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